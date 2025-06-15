Barış için diplomasi: Trump ve bölge liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Erdoğan'ın Selman ile görüşmesinde, İsrail-İran çatışması, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Netanyahu yönetimindeki İsrail’in, bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran’a yönelik saldırıyla bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail’in durdurulması gerektiğini ifade etti.

BARIŞI BALTALIYOR

Uluslararası camianın Filistin’deki işgal ve soykırıma göz yummasının İsrail’i bu hukuk tanımaz ve saldırgan noktaya getirdiğini vurgulayan Erdoğan, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler yoluyla uzlaşma arayışının sürdüğü bir dönemde, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının barış çabalarını baltalama amacını taşıdığını, İsrail’in bölgesel ve küresel güvenliği sorumsuzca tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Erdoğan, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini kaydetti.

Küresel sağlığı hiçe saydılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinde İsrail saldırıları neticesinde oluşabilecek nükleer sızıntının sivilleri, bölgesel ve küresel sağlığı tehdit ettiğini, İsrail’in bu hususu hiçe saydığını vurguladı.

SURİYE ÇATIŞMALARIN DIŞINDA KALMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Ahmed Şara ile görüşmesinde, İsrail'in yol açtığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini, Suriye'nin bu çatışma ortamının dışında kalmasının önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, mevcut ortamda terör örgütleri ve radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini de kaydetti.

MÜZAKERELER DEVAM ETMELİ

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde de Türkiye'nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü kaydetti. Erdoğan, ABD'nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünün desteklendiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Pezeşkiyan’a başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde de İsrail’in İran’a hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde tel'in ettiğini belirterek, İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi. İsrail’in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, Netanyahu’nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini kaydetti. Erdoğan, Türkiye’nin Natanz’daki tesiste nükleer sızıntı ihtimaline ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini aktardı.

Diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırı ve diğer bölgesel konular ele alındı.

Kıbrıs bir kardeşlik meselesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs meselesinin Türkiye için sadece bir dış politika konusu değil, milli bir dava ve kardeşlik meselesi olduğunu bildirdi. İletişim Başkanlığı’nca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da “Kıbrıs’ta Çözümün Anahtarı: Eşit Egemen İki Devlet” paneli düzenlendi. Katılımcılara video mesajla hitap eden Altun, Kıbrıs Türklerinin, Rum kesiminin ENOSİS hayali ve etnik temizlik planı çerçevesinde sergilediği baskı, dışlama ve şiddet politikalarına maruz kaldığını ve büyük acılar yaşadığını hatırlattı.







