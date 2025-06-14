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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile telefonda görüştü: İsrail'in şiddet sarmalı bölgemizi tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile telefonda görüştü: İsrail'in şiddet sarmalı bölgemizi tehdit ediyor

20:3314/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Erdoğan ve Şara'nın görüşmesinde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ele alındı.
Erdoğan ve Şara'nın görüşmesinde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü. İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ele alındığı toplantıda Erdoğan, İsrail’in yol açtığı şiddet sarmalının bölgemizi tehdit ettiğini, Suriye’nin bu çatışma ortamının dışında kalmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"Suriye'nin bu çatışma ortamının dışında kalması önemli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in yol açtığı şiddet sarmalının bölgemizi tehdit ettiğini, Suriye’nin bu çatışma ortamının dışında kalmasının önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, İsrail saldırganlığının oluşturduğu mevcut ortamda terör örgütleri ve radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini de belirtti.



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