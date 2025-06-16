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İsrail'e desteğini yineleyen Trump'tan İran'a müzakere çağrısı: Çok geç olmadan masaya oturmalılar

İsrail'e desteğini yineleyen Trump'tan İran'a müzakere çağrısı: Çok geç olmadan masaya oturmalılar

19:2716/06/2025, Pazartesi
AA
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Alberta bölgesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Alberta bölgesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, ABD'nin işgalci İsrail’e güçlü desteğini yineledi. İran'ın savaşı kazanamayacağına vurgu yapan Trump, İran’ın müzakere masasına geç kalmadan oturması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'e güçlü destek verdiğini belirterek, "İran konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Bu her iki taraf için de acı verici. İran bu savaşı kazanamıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar." diye konuştu.

G7 Liderler Zirvesi'nde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Trump, ABD'nin İsrail'i her zaman desteklediğini ve bu desteğe devam edeceklerini kaydederek, "Uzun süredir İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz ve İsrail şu anda çok iyi durumda." değerlendirmesini yaptı.

İran'a nükleer müzakereler için 60 gün süre verdiğini ancak bu ülkenin anlaşma yapmaya yanaşmadığını savunan Trump, "İran konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Bu her iki taraf için de acı verici. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar." diye konuştu.

ABD'nin İsrail ile İran arasındaki "savaşa" askeri olarak müdahil olup olmadığı ile ilgili bir soruya ise "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.


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