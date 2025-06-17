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Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 55 bin 493'e yükseldi

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 55 bin 493'e yükseldi

15:1117/06/2025, Salı
AA
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Gazze'de son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 61 ölü ve 397 yaralı getirildi.
Gazze'de son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 61 ölü ve 397 yaralı getirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 61 artarak 55 bin 493'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 61 ölü ve 397 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 194 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 17 bin 729 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 55 bin 493'e, yaralıların sayısının da 129 bin 320'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ölenlerin sayısının 397'ye yükseldiği, en az 3 bin 31 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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