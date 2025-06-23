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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 56 bine ulaştı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 56 bine ulaştı

14:2523/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
AA
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Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 56 bine ulaştı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 39 cenaze ve 317 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 685 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 19 bin 518 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 55 bin 998'e, yaralıların sayısının da 131 bin 559'a yükseldiği bildirildi.

Yardım bekleyenlere yönelik saldırılar

Açıklamada ayrıca Gazze'de yardım dağıtım merkezleri yakınlarında son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 136 kişinin yaralandığı da aktarıldı.

Son verilerle 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ölenlerin sayısının 467'ye yükseldiği, en az 3 bin 602 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​




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