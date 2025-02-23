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Elon Musk'a kötü haber: Kanada vatandaşlığı iptali için imza kampanyası başlatıldı

Elon Musk'a kötü haber: Kanada vatandaşlığı iptali için imza kampanyası başlatıldı

14:0323/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
DHA
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50 bini aşkın kişi dilekçeyi imzaladı.
50 bini aşkın kişi dilekçeyi imzaladı.

ABD Başkanı Trump'ın "Kanada ABD'nin 51. eyaleti" olması yönündeki açıklamalarına destek vere Elon Musk'ın Kanada vatandaşlığının iptali için imza kampanyası başlatıldı.

Kanada'da dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın vatandaşlığının iptali için imza kampanyası başlatıldığı bildirildi.


Yazar Qualia Reed tarafından başlatılan ve Yeni Demokratik Parti (NDP) Milletvekili Charlie Angus tarafından desteklenen imza kampanyasına binlerce Kanadalı katıldı.


Elon Musk'ın ‘Kanada'nın ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu' öne sürülen kampanya dilekçesinde Başbakan Justin Trudeau'ya Güney Afrika doğumlu Musk'ın çifte vatandaşlığının iptal edilmesi ve annesi aracılığıyla sahip olduğu Kanada vatandaşlığından çıkarılması çağrısında bulunuldu. Dilekçede, iş insanı Musk'ın ‘serveti ile gücünü Kanada seçimlerini etkilemek için kullandığı' ve ‘Kanada'nın egemenliğini silmeye çalışan yabancı bir hükümetin üyesi olduğu' iddia edildi.


50 bini aşkın kişi tarafından imzalanan dilekçenin, 20 Haziran'da Avam Kamarası'na sunulacağı kaydedildi.




#Elon Musk
#Kanada
#ABD

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