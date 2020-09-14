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Dünya Enerji uzmanları Meis Adası çevresinde doğal gaz rezervi var
AVRUPA

Enerji uzmanları: Meis Adası çevresinde doğal gaz rezervi var

Son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz Meis adası, Yunan Cumhurbaşkanı’nın bölgeye ziyaretiyle yeniden gündemde. Enerji uzmanlarına göre, Türkiye’nin sadece 2 kilometre güneyinde bulunan ada için Yunanistan’ın bu denli agresif adımlar atmasının temel nedeni bölgedeki enerji rezervi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meis Adası, Türkiye'ye iki kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Meis Adası, Türkiye'ye iki kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Türkiye ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz genelinde başlayan gerilim özellikle son haftalarda Meis adası özeline indi ve süreç başta Fransa olmak üzere AB üyesi ülkeler, ABD ve NATO’nun adımlarıyla daha da tırmandı.

Peki ama Anadolu’ya 2 kilometre, Yunanistan’a ise 580 kilometre uzakta olup, Atina’nın rasyonellikten ve uluslararası hukuktan uzak bir şekilde 40 bin kilometre kare genişliğinde kıta alanı yaratmasında bir ‘araç’ haline gelen Meis adası neden bu kadar önemli?

"MEİS YERİNE KIZILHİSAR KULLANILMALI"

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Meis isminin Yunanistan tarafından verildiğini ve bu nedenle Türk kamuoyunda Kızılhisar adası adının kullanılmasının daha doğru olacağına dikkat çekti.

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu

Kızılhisar adasının Türkiye’nin Akdeniz kıyısına çok yakın bir bölgede Antalya Körfezi’nden Finike Körfezi’ne uzanan kısımda uzandığını hatırlatan Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Bu adanın doğusunda deniz tabanında metan gazı salımı olan çamur volkanları bulunuyor.” bilgisini paylaştı.

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ÇAMUR VOLKANLARI DOĞAL GAZ POTANSİYELİNE İŞARET EDİYOR

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Akdeniz’de deniz tabanında metan gazı salımlarının görüldüğü çamur volkanlarının doğal gaz potansiyeline işaret ettiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

“Metan gazı, doğal gazın içerisinde yüzde 70 ile yüzde 90 oranında yer alan önemli bir bileşen ve enerji kaynağı.

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği çeşitli araştırmalar kapsamında Akdeniz’de metan gazı salımı olan çamur volkanları haritası çıkarıldı.

  • Akdeniz’deki çamur volkanları en büyük doğalgaz keşfinin olduğu Zohr gaz sahasını içeren Nil Deltası havzasında. Akdeniz’de ikinci büyük doğalgaz keşfinin olduğu Leviathan gaz sahasını içeren Levant havzasında. Üretkenliği ile süper havza kabul edilen Sirte havzasının Akdeniz uzantısında.

Çamur volkanları ayrıca Mısır’la Türkiye anakaraları arasındaki orta hat üzerinden çizilen Türk kıta sahanlığı boyunca ve Kızılhisar adasının doğusunda. Bu nedenle Kızılhisar (Meis) adasının doğusu birçok jeolojik araştırmaya konu olmuş, deniz tabanında gaz hidrat varlığı teyit edilmiş durumda"

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ORTADOĞU TARİHİ AKDENİZ'DE TEKERRÜR EDİYOR

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Anadolu’nun adeta burnunun dibinde olup, Yunanistan’a 500 kilometreden daha uzak olan bir yer için Atina’yı neredeyse savaşacak duruma getiren şey tam olarak da bahsettiğimiz bu kaynaklar. Enerji potansiyeli yüksek bölgeleri kapsayan deniz alanlarından Türkiye’yi mahrum bırakmak üzerine kurulmuş senaryolar var. Bundan 150 yıl önce Fırat ve Dicle nehirlerinin vadilerinde petrol olduğunun farkına varılmasıyla Ortadoğu’da başlayan mücadele bugün doğalgaz için Akdeniz’de tekerrür ediyor. Ankara’nın çok dikkatli olması ve buna göre adımlar atması şart.” şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
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Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..


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