İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: En az 10 kişi öldü

İspanya'nın El Pais gazetesinin haberinde, hızlı tren kazasıyla ilgili gerek merkezi hükümetin gerekse Kastilya ve Leon özerk yönetiminin en az 10 kişinin öldüğünü doğruladığı ifade edildi.

Sabah yerel saatle 08.54'te (TSİ 10.54) Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkisinde iki hızlı yolcu treni çarpışmıştı.

Kazaya ilişkin 112 Acil Servis kaynaklarından verilen ilk bilgilerde, çarpışmada iki vagonun yamaçtan devrildiği belirtilmişti.

Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait diğer bir hızlı trenin çarpışmasının kazaya neden olduğu ifade ediliyor.

Görgü tanıkları, çok sayıda yaralı olduğunu ve sağlık ekiplerinin kaza yerine geldiğini belirtti.

Diğer yandan, 29 Kasım'daki erken genel seçim için kampanyalar yürüten Başbakan Pedro Sanchez, bazı bakanlar ve muhalefetteki siyasi partilerin liderlerinin kaza nedeniyle sabahki programlarını iptal ettikleri ve bölgeye gidecekleri açıklandı.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

İspanyol basını, kazanın insan hatasına işaret ettiğini ileri sürdü.