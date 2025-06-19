Erick Kasırgası Meksika'yı vurdu: 'Son derece tehlikeli' 4. kategoriye ulaştı

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Erick Kasırgası nedeniyle Meksika'nın güneybatısı ve çevresinde şiddetli yağışların etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, kasırganın "son derece tehlikeli" olan 4. kategoriye ulaştığı belirtilerek, yaşamı tehdit eden çamur kayması ve seller meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Meksikalı yetkililer, başta Acapulco kenti ve Puerto Angel bölgesi olmak üzere ülkenin güneybatısı kesiminde kasırganın etkili olabileceğine ilişkin uyarı yaptı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, paylaştığı videolu mesajda, bölgedeki tüm aktivitelerin askıya alındığını vurgulayarak, halka evlerinde ya da sığınaklarda kalmaları çağrısında bulundu.

Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi

Meksika'da Erick Kasırgası'nın etkileri görülürken, Brezilya'da da etkili olan şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle 2 bin 600'den fazla kişinin yaşadıkları bölgeyi tahliye etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Yağışlar nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığını, toprak kaymalarının meydana geldiğini ve bazı köprülerin yıkıldığını kaydeden yetkililer, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin kaybolduğunu bildirdi.







