Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

09:0419/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Japonya'daki 6,1 büyüklüğündeki deprem, oldukça sığ derinlikte kaydedildi.
Japonya'daki 6,1 büyüklüğündeki deprem, oldukça sığ derinlikte kaydedildi.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Hokkaido'nun güneydoğusundaki Nemuro Yarımadası açıklarında yerel saatle 08.08'de deprem oldu.

6,1 büyüklüğündeki deprem, oldukça sığ derinlikte kaydedildi.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı bildirilmedi.

Ajans, depremin Hokkaido'nun doğu Pasifik kıyısındaki gelgit seviyelerini 20 santimetreden daha az etkileyebileceğini bildirdi.

#Deprem
#Japonya
#Hokkaido
#Pasifik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 19 Haziran 2025 kataloğu: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?