Deprem bölgesinde 49 bin konut daha sahibini buluyor

Deprem bölgesinde inşa edilen 250 bininci afet konutu bugün hak sahibine teslim ediliyor. Kahramanmaraş’ta düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılacak. “Birlikte Güçlü Yarınlara” temasıyla gerçekleştirilecek törende, tamamlanan 49 bin 56 bağımsız bölümün daha teslimi yapılacak. Böylece toplamda teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 250 bin 636’ya ulaşacak.Azerbaycan ile TOKİ iş birliğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi’nde yapılacak törende, canlı bağlantıyla kura çekimi gerçekleştirilecek. Malatya, Adıyaman ve Hatay’daki anahtar teslimleri de tören sırasında canlı yayınlanacak. Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan Mahallesi’nde inşa edilecek kültür merkezinin temel atma törenine de çevrim içi olarak katılacak.





EN BÜYÜK BÖLÜMÜ HATAY'DA

Teslimi yapılacak 49 binin üzerindeki bağımsız bölümün en büyük bölümü Hatay’da olacak. Kentte 22 bin 239 hak sahibine konutları verilecek. Malatya’da 9 bin 161, Adıyaman’da 5 bin 277, Kahramanmaraş’ta 4 bin 311, Diyarbakır’da 2 bin 636, Elazığ’da bin 429, Osmaniye’de bin 336, Şanlıurfa’da bin 263, Gaziantep’te 675, Adana’da 490, Kilis’te 105, Sivas’ta 85 ve Kayseri’de 49 bağımsız bölümün teslimi yapılacak.





YIL SONUNA KADAR 452 BİN HAK TESLİMİ

Son teslimlerle birlikte bölgede bugüne kadar toplam 206 bin 97 konut, 4 bin 838 iş yeri ve 39 bin 701 köy evi hak sahiplerine verilmiş olacak. Yıl sonuna kadar bu sayıların daha da artması hedefleniyor. Bu kapsamda Adana’da 12 bin 522, Adıyaman’da 43 bin 573, Diyarbakır’da 17 bin 577, Elazığ’da 13 bin 142, Gaziantep’te 29 bin 500, Hatay’da 153 bin 248, Kahraman-maraş’ta 74 bin 187, Kilis’te 2 bin 861, Malatya’da 79 bin 420, Osmaniye’de 12 bin 218, Şanlıurfa’da ise 14 bin 735 bağımsız bölümün hak sahiplerine ulaştırılması planlanıyor.





Kardeşliğin simgesi

Törenin düzenlendiği Azerbaycan Mahallesi, Türkiye-Azerbaycan dostluğunun bir simgesi olarak inşa edildi. Bölgedeki bin 183 konut ve bin 595 iş yerinden oluşan toplam 2 bin 778 bağımsız bölümün yapımı sürüyor. Bugüne kadar 643 konut ve 442 iş yerinin kurası çekildi. Ayrıca depremde ağır hasar görerek yıkılan Sezai Karakoç İlkokulu’nun yerine, mahallede Haydar Aliyev İlkokulu inşa edildi.





Günde 550 konut üretiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Mahallesi’nde yaptığı incelemelerde, konut üretim sürecinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. “Geçtiğimiz eylülden bu yana 150 bin yeni konutu daha teslim ettik ve bugün 250 bin konuta ulaştık. Şu anda deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üreterek yolumuza devam ediyoruz” dedi. Kurum, yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi'nin görüntülerini de paylaştı.



