Gençlere konut fırsatı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği 2022 yılında “İlk Evim, İlk İş Yerim” kampanyasıyla başlamıştı. Toplamda 250 bin konut için başvurular alınırken, 2023-2028 yılları arasında 500 bin sosyal konut yapılması hedeflendi. Yeni kampanya kapsamında 250 bin konut için daha düğmeye basılması bekleniyor.

2025 yılının sonunda ya da 2026’nın başında hayata geçirilmesi planlanan yeni sosyal konut projesi kapsamında, erişilebilir düşük metrekareli dairelerden oluşacak konutların özellikle 18 yaşını doldurmuş gençler ve yaşlı bireyler için ayrılması öngörülüyor. Daha önceki projelerde olduğu gibi ev sahibi olmayan gençlere özel kontenjan ayrıldığını hatırlatan yetkililer, yeni projeyle birlikte gençlerin hayata kendi evleriyle başlama şansı yakalayacağını vurguladı. “Gençler hayata kendi evleriyle başlasın” anlayışıyla tasarlanan bu projede, 18-30 yaş arası gençlere öncelik verilecek. Ayrıca engelli bireyler, şehit yakınları, gaziler, emekliler, depremzedeler ve yeni evli çiftlere de özel kontenjanlar ve destekler sunulması öngörülüyor.





MALİYETİNE SATIŞ

Yeni konutlar, maliyetine yakın fiyatlarla satışa sunulacak. Taksit ödemeleri genellikle memur maaş katsayısına endeksli olacak şekilde planlanıyor. 240 aya kadar uzayan vade süreleri ile vatandaşlar konut sahibi olabilecek. Tapusunu erken almak isteyenler için peşin ödeme kampanyaları da yapılacak. Kura sistemine dayalı başvurularda sembolik bir ön ödeme alınacak, kura çıkmayanlara bu bedel iade edilecek.





ARAZİ TAHSİSİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz aylarda 81 ilin valiliklerine sosyal konuta uygun arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi. Kent ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 binin altında olan yerlerde en az 100 konut, nüfusu 10 binin üzerinde olan ilçelerde en az 500 konut planlanıyor. İmarsız alanlar için 20 bin metrekare, imarlı alanlar için de 10 bin metrekarelik büyüklükler hedefleniyor. Arazilerin altyapı, ulaşım olanakları ve yerleşime uygunluk durumu öncelikli kriterler arasında yer alıyor. Genelge kapsamında tespit çalışmaları sürüyor.





Konut arazileri de Çevre ve Şehircilik’ten

Konut ihtiyacını karşılamak için 3 ay içinde yaklaşık 14 bin kilometrekarelik alan tescil edilecek. Yeni tescillenecek alanlar tarım, turizm ve sanayi amaçlı kullanımın yanı sıra konut ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla değerlendirilecek. Araziler tescil sonrası hem kentsel dönüşümde rezerv alanı olarak kullanılabilecek hem de kat karşılığı ilk evini alacak, ilk iş yerini yapacak vatandaşlara arsa desteği sağlanacak.



