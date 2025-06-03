Kooperatif ruhuyla markalı konut

Bu süreçte belediyelerin en büyük arsa tedarikçileri haline geldiğini belirten Akbal, şu değerlendirmede bulundu: “Birçok belediye bizimle iletişime geçiyor. “Bir ihale düzenleyeceğiz, katılır mısınız?” ya da “Şu arsa için bir satış planlıyoruz, ilgilenir misiniz?” gibi teklifler alıyoruz. Çünkü belediyelerin elinde ciddi bir arsa stoku var. Ancak bu arsaları satabilecekleri hazır alıcıyı göremedikleri için yıllarca beklemiş olabilirler. Türkiye’de doğrudan arsa alıp konut geliştirmeyi planlayan çok fazla kurum yok. Arsayı uygun fiyata aldıktan sonrası bizim için daha kolay. Örneğin Pendik’te aldığımız bir arsada maliyet, toplam proje maliyetinin yüzde 25’ine denk geliyor. Oysa piyasada gidip aynı arsayı almaya kalksanız yüzde 40’tan aşağı bulamazsınız.”