Kooperatif ruhuyla markalı konut

Markalı konut anlayışıyla kooperatif ruhunu birleştiren Fuzul Topraktan, 2 yıl önce başlattığı “Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi”yle orta gelir grubundaki müşterilerini, ulaşabilecekleri fiyatlarla ev sahibi yapıyor. Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, “2 yılda toplam 5.3 milyar TL’lik arsa satışı gerçekleştirdik. Bu, konut inşaat gelirleriyle birlikte yaklaşık 13 milyar TL’lik bir hasılat anlamına geliyor. Yıl sonu hedefimiz 18 milyar TL” dedi.
Fuzul Holding çatısı altında faaliyet gösteren Fuzul Topraktan, iki yıl önce başlattığı “Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi” orta gelir grubundan büyük ilgi görüyor. Eve ulaşmakta zorlanan müşterilere hitap eden sistemin detaylarını Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal’dan dinledik. İstanbul’da bir grup gazeteciyle düzenlenen sohbet toplantısında sorularımızı cevaplandıran Akbal, “Fuzul olarak, bugüne kadar 15 bine yakın markalı konut ürettik ve hala daha üretmeye devam ediyoruz. Ev almak, orta gelir grubundaki müşterilerin tek seferde yutamayacağı büyük lokma haline geldi. Biz bu sıkışıklığı aşmak için proje geliştirdik. Müşterinin kolayca ulaşabilecekleri fiyatlarla ev alma fırsatı sunuyoruz” dedi.
SİSTEM KAR TOPU GİBİ BÜYÜYOR
Markalı konutların ehliyet, liyakat ve prestij tarafını kooperatiflerin ortaklık kültürü ve el birliğiyle bir şeye sahip olabilme anlayışıyla birleştirdiklerini anlatan Faruk Akbal, “İşte bu sentezden ‘Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’ doğdu” diye konuştu. Yaklaşık 2 yılda toplam 5.3 milyar TL’lik arsa satışı gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Akbal, şöyle devam etti: “Bu, konut inşaat gelirleriyle birlikte yaklaşık 13 milyar TL’lik bir hasılat anlamına geliyor. 2025’in yalnızca ilk 5 ayında, önceki 1,5 yılda yaptığımız cironun tamamı kadar hasılat gerçekleştirdik. Yani bu 5 ayda da 2,5 milyar TL’lik satış yaptık. Bu da yine yaklaşık 6 milyar TL’lik konut eşleğine denk geliyor. 2025 sonu itibarıyla, konut inşaat gelirleriyle birlikte toplamda yaklaşık 18 milyar TL’lik bir satış hacmine ulaşmayı planlıyoruz.”
ARSA ALANLARIN %85’İ "İNŞAAT"A DEVAM EDİYOR
Toplam ünite sayısında 4 bini geçtiklerini belirten Faruk Akbal, şu bilgileri verdi: “2 bin 400’ün üzerinde ise satış gerçekleştirdik. Ispartakule projemizde yüzde 77, Başakşehir’de ise yüzde 94 oranında inşaata katılım sağladık. Genel olarak ortalama katılım oranımız şu anda yüzde 85 civarında seyrediyor. Kalan müşteriler ise inşaata devam etmek istemediğini belirtti ve ‘Fuzul sen yap benim yerime' kararını verdi. Bu durumda, dairenin inşaat maliyetini Fuzul karşılıyor ve tamamlanan daireyi satışa çıkarıyor. Örneğin, müşterinin ödemesi gereken kat oranı yüzde 40 ise, müşteri sadece bu tutarı ödüyor ve daire satıldığında yatırdığı para kendisine geri dönüyor. Eğer daire kar ederse, müşteri de kar elde etmiş oluyor. Henüz topraktan bitmiş konut teslimimiz bulunmuyor.”
Belediyeler arsa tedarikçimiz oldu
- Bu süreçte belediyelerin en büyük arsa tedarikçileri haline geldiğini belirten Akbal, şu değerlendirmede bulundu: “Birçok belediye bizimle iletişime geçiyor. “Bir ihale düzenleyeceğiz, katılır mısınız?” ya da “Şu arsa için bir satış planlıyoruz, ilgilenir misiniz?” gibi teklifler alıyoruz. Çünkü belediyelerin elinde ciddi bir arsa stoku var. Ancak bu arsaları satabilecekleri hazır alıcıyı göremedikleri için yıllarca beklemiş olabilirler. Türkiye’de doğrudan arsa alıp konut geliştirmeyi planlayan çok fazla kurum yok. Arsayı uygun fiyata aldıktan sonrası bizim için daha kolay. Örneğin Pendik’te aldığımız bir arsada maliyet, toplam proje maliyetinin yüzde 25’ine denk geliyor. Oysa piyasada gidip aynı arsayı almaya kalksanız yüzde 40’tan aşağı bulamazsınız.”
Erişilebilir konut fonunu kuruyoruz
- Akbal, uluslararası bir fon kuruluşuyla birlikte Türkiye’de ilk erişilebilir konut fonunu kurmaya hazırlandıklarını da anlattı. Kuracakları fonun amacının erişilebilir konut üretimini desteklemek olduğunu belirten Akbal, “Avrupa ülkeleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD gibi büyük devletlerde de bu fon tipleri mevcut. Peki, bu fonlar kaynağı nereden sağlıyor? Uluslararası kaynaklardan, iç kaynaklardan, kamu teşviklerinden ve belediyelerin tahsis ettiği kaynaklardan oluşuyor. Bu fonların bazı özel avantajları var, istisnalar bulunuyor. Genellikle belediyeler ve yerel kurumlarla iş birliği içinde konut projeleri geliştiriyorlar. Temel amaçları ise, yerel yönetimlerle birlikte bölgedeki konut açığını kapatacak projeleri hayata geçirmek” dedi.