Yükseköğretim ekosisteminde dönüşüme katkı sağlayan örnek bir model: Ahiliğin yeniden yükselişi

Üniversite sistem kurucu bir aktör olma sorumluluğuyla hareket ediyor. Son yıllarda hayata geçirdiği Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) ve Ahi Yeterliğe Dayalı Dijital Eğitim Portalı (AYDEP) yazılımlarıyla Türkiye yükseköğretim ekosistemine özgün ve sürdürülebilir çözümler sunuyor. Her iki sistem de üniversitenin özgün yazılımları olup, tamamen yerli ve patentli yazılımlar olarak Türkiye’nin dijital kapasitesine katkı sağlıyor.

Uluslararası belgelerle tescillenmiş kurumsal kalite: Güvene dayalı bir Yükseköğretim modeli





Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, kalite güvencesi alanında yalnızca yazılım ve sistem geliştirme çalışmalarıyla değil, aynı zamanda uluslararası standartlara dayalı belgelendirme süreçleriyle de öncü bir konuma sahip. Üniversitenin, sahip olduğu kalite belgeleriyle yönetim süreçlerinin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürekli iyileştirme yaklaşımını somut biçimde ortaya koyuyor.





Üniversitenin sahip olduğu kalite belgeleri şunlar:

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS)

Tüm akademik ve idari süreçleri standartlara uygun ve sürekli geliştirilebilir biçimde yürütmek amacıyla 2027 yılından alınan belge halen devam ediyor.

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)

Paydaşların verilerini güvenli ve sistematik biçimde koruma altına almakta; dijital güvenlikte yükseköğretim kurumlarına örnek teşkil etmektedir.

• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS/ENYS)

Çevresel sorumluluğu kurumsal sorumluluk haline getirmiş, sürdürülebilir kampüs yaklaşımını benimsemiştir.

• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (ENYS)

Enerji verimliliğini artırarak kaynaklarını bilinçli, ekonomik ve çevreci bir anlayışla kullanmaktadır.

• EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) 5 Yıldız Belgesi

Kurumsal mükemmellik yolculuğunda önemli bir aşamayı geride bırakmış ve Avrupa standartlarında bir kalite modeli uyguladığını tescillemiştir. Türkiye’de bu 5 yıldızlı bu belgeye sahip tek yükseköğretim kurumudur.

• YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında da 2022 yılında 5 yıllık tam akreditasyon alarak Türkiye yükseköğretim sisteminde

kalite güvence mekanizmalarının en üst düzeyinde yer alma başarısı göstermiştir.





Bu belgeler, yalnızca ulusal ve uluslararası düzeyde birer tanıma değil, aynı zamanda üniversitenin tüm paydaşlarına sunduğu güvenli, şeffaf ve hesap verebilir bir akademik ortamın da teminatı olarak görülüyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, kaliteyi bir hedef değil, bir yaşam biçimi olarak benimseyerek, yükseköğretim ekosisteminde güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir bir model sunmaya devam ediyor.

Kalite çalışmalarında öncü olan Üniversite kurumsal kalite kültürünün dijitalleşmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla 2016 yılında kapsamlı bir dönüşüm süreci başlattı. Bu sürecin somut çıktıları olan Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) ve Ahi Yeterliğe Dayalı Dijital Eğitim Portalı (AYDEP), uzun soluklu bir Ar-Ge çalışmasının ürünü olarak 2019 yılında tamamlandı. AYDEP 2018 yılında BKYS ise 2019 yılında kullanılmaya başlandı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin geliştirdiği bu iki özgün yazılım, Türkiye’de 25 üniversitede kaliteyi dijitalleştiriyor; yapay zekâ destekli dönüşümle geleceği inşa ediyor.





BKYS ve AYDEP, yalnızca bir yazılım değil; aynı zamanda kalite güvencesinin, yönetişimin, stratejik yönetimin ve akademik deneyimin dijital ortamda bütüncül şekilde yürütülmesini sağlayan entegre sistem olarak tasarlandı. Her iki sistem üniversite bünyesinde geliştirilen, tamamen yerli, özgün ve patentli yazılımlar olup, Türkiye’nin yükseköğretim alanındaki dijital kapasitesine doğrudan katkı sunmaktadır.

Bu sistemler; süreç yönetimi, performans izleme, stratejik planlama, paydaş geri bildirimi, iç kontrol, risk yönetimi, belge yönetimi ve öz değerlendirme gibi kalite güvence sistemlerinin tüm bileşenlerini tek çatı altında bütünleştirmekte, kurumların kendi iç dinamiklerine uygun esnek yapısıyla özelleştirilebilmesine olanak sağlamaktadır.





Üniversitenin kalite odaklı dijital dönüşüm yolculuğu, yalnızca kendi içinde bir dönüşüm değil, aynı zamanda Türk yükseköğretim sistemine model olacak nitelikte bir yenilik olarak dikkat çekmektedir. Üniversite yönetiminden alınana bilgilere göre bugün itibarıyla 25’e yakın üniversite tarafından kullanılan bu sistemler, çok sayıda üniversiteye tanıtılmış, çeşitli çalıştay ve sempozyumlarda sunulmuş ve yurt dışında tanıtımı yapılmıştır.

Kalite Güvencesinde Sistematik ve Bütüncül Yaklaşım: BKYS

BKYS, yükseköğretim kurumlarının kalite güvence sistemlerinin kurumsallaşmasına yönelik kapsamlı bir dijital altyapı sunmaktadır. Stratejik planlamadan öz değerlendirmeye, süreç yönetiminden risk kontrolüne, iç denetimden belge yönetimine kadar birçok kalite süreci bu yazılım aracılığıyla etkin bir şekilde koordine edilmektedir. Üniversite yetkilileri BKYS’yi sadece teknik bir çözüm değil, aynı zamanda yükseköğretimde iyi yönetişim anlayışının dijital temsili olduğunu vurgulamaktadır.





BKYS; ulusal inovasyon kapasitesine model teşkil eden güçlü bir yazılım. Söz konusu yazılım 2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik ödülü, 2023 yılında ise KALDER (Türkiye Kalite Derneği) tarafından İlham Veren Kamu Yönetimi ödülünü kazandı.

BKYS'nin yapay zeka destekli yeni versiyonu üzerinde çalışmalar da hızla devam etmektedir. Bu versiyon, tahmine dayalı analizler, duygu analizleri ve paydaş bildirimlerinin yapay zeka ile yorumlanması gibi ileri düzey yetenekleriyle, karar destek sistemi sağlayacak güçlü bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Böylece Kurumun kalite güvence süreçlerinde öngörü kabiliyetini artıracaktır.





Öğrenmeyi Kolaylaştıran ve Akademik Gelişimi Destekleyen Platform: AYDEP

AYDEP, öğrenci ve öğretim elemanlarının akademik gelişimini destekleyen bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) olarak tasarlanmış. Üniversite-Sanayi işbirliğinde geliştirilen AYDEP, sahip olduğu modüller sayesinde akademik gelişimi izlemeye, değerlendirmeye ve geliştirmeye olanak tanıyan dijital bir platform. Yeterlik temelli bir eğitim modelini hayata geçiren AYDEP, öğrencilerin akademik ilerlemeleri, geri bildirimleri, danışmanlık süreçleri ve etkileşim düzeylerinin dijital ortama taşıyor. Platform aracılığıyla eğitimin kalite güvencesi oluşturmayı hedefleyen Üniversite, öğrenci başarı analizleri ile süreci bütüncül biçimde izlenmekte ve raporlayabilmektedir. Üniversite rektörü Prof.Dr. Mustafa Kasım Karahocagil AYDEP’i, sadece bir izleme aracı olarak değil, aynı zamanda öğrencinin öğrenme yolculuğuna yön veren bir rehber olarak nitelendiriyor. Halen dört Üniversite tarafından kullanılmakta olan AYDEP çok sayıda Üniversiteye tanıtılmış ve bu yazılım da geliştirilmeye devam ediyor.





Yüksek Başarı Ödülleri Hak Ediyor

Üniversitenin geliştirdiği yazılımlar kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ilgisini çekiyor. Her iki yazılım da üniversite adına tescillenmiş patentlere sahip. Bu yönüyle sadece yükseköğretim kurumları için değil, aynı zamanda kamu kurumları ve özel sektör için de ciddi bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. Stratejik planlamadan süreç izlemeye, performans değerlendirmesinden karar destek sistemlerine kadar birçok kurumsal ihtiyaca yanıt verebilen BKYS kurumsal kapasitenin dijital dönüşümüne yönelik güçlü bir altyapı sunuyor.

Üniversite yönetimi her iki yazılımı da Dönüşüm Projeleri olarak sunuyor. Kalite Yönetim Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin Şimşek, bu uygulamaların, sadece birere yazılım değil; aynı zamanda birer kültürel ve kurumsal dönüşüm projesi olduğuna işaret ediyor. Ahilik kültüründen ilham alan Üniversitenin kaliteye olan bağlılığını, kamuya fayda üretme sorumluluğunun somut bir yansıması olarak sunuyor. Şimşek, BKYS ve AYDEP’in, yükseköğretim kurumlarının yönetişim kültürünü güçlendirmek, iç paydaşların katılımını artırmak ve hesap verebilirlik ilkelerini dijital ortamda sistematik hale getirmek için geliştirilmiş entegre yapılar olduğuna işaret ediyor.





Geleceğe Yön Veren Üniversite

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, sadece bugünün değil, geleceğin üniversitesini inşa etmeye yönelik adımlar atıyor. BKYS ve AYDEP gibi yenilikçi uygulamalar, dijitalleşen dünyada yükseköğretimin karşılaştığı zorluklara karşı güçlü ve sürdürülebilir çözümler sunmaktadır.

Üniversitenin bu başarıları, sadece kendi kurumsal gelişimi açısından değil, aynı zamanda Türkiye’nin yükseköğretimde dijitalleşme, kalite güvencesi ve iyi yönetişim alanlarındaki kapasitesinin gelişimine katkı sunması açısından da büyük anlam taşıyor.











