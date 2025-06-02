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Gelecek sene zeytinyağında fiyat düşüşü bekleniyor

Gelecek sene zeytinyağında fiyat düşüşü bekleniyor

16:102/06/2025, Pazartesi
IHA
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Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, Türkiye'de zeytinyağı fiyatlarının 2026'nın ilk aylarında düşmesini beklediklerini açıkladı. Fiyatların düşmesinde İspanya ve Tunus'taki yüksek rekolte beklentilerinin etkili olacağı ifade edildi.

Ayvalık'ta düzenlenen Gastrofest kapsamında gerçekleşen "Ayvalık'tan Dünya Sofralarına Zeytinyağı Yolculuğu" panelinde konuşan Kürlek, geçtiğimiz sezon 475 bin ton olan zeytinyağı rekoltesine karşın bu yıl 250-300 bin tonluk bir rekolte beklendiğini söyledi. Kürlek, "Eğer İspanya'da 1 milyon 700-1 milyon 800 bin ton ve Tunus'ta tahminlerin üzerinde 450 bin tonluk rekor bir rekolte gerçekleşirse Türkiye'de fiyatların 2026'nın ilk aylarında düşmesini bekliyoruz" dedi.


Kırlangıç Tarihi Sabunhane Salonu'nda, Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi & Gurme Yazar Reha Arar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Mustafa Kürlek, "Ayvalık, kaliteli zeytinyağı üretiminde dünyadaki üç lokasyondan biri. Kendi ağaçlarımızdan elde ettiğimiz yağları ve zeytinleri tüketiciyle buluşturuyoruz. Zeytin reçeli, zeytin lokumu, zeytin çiçeği kolonyası gibi inovatif ürünlere de yoğunlaştık. Yakında zeytinli Türk kahvesini satışa sunacağız" dedi.


Panelde ayrıca Savola Türkiye Yudum Genel Müdürü Houmer Balazadeh, Kozoliv Zeytinyağı Kurucusu Halil Can, Komili Türkiye Orijinasyon Müdürü Mehmet Cavlı, Özgün Zeytinyağları Temsilcisi Halil Sucu ve Sabuncugil Zeytinyağları Temsilcisi Deniz Sabuncugil de zeytinyağında markalaşmanın ve bu markaların gelecek kuşaklarca sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.



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