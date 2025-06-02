Gelecek sene zeytinyağında fiyat düşüşü bekleniyor

Ayvalık'ta düzenlenen Gastrofest kapsamında gerçekleşen "Ayvalık'tan Dünya Sofralarına Zeytinyağı Yolculuğu" panelinde konuşan Kürlek, geçtiğimiz sezon 475 bin ton olan zeytinyağı rekoltesine karşın bu yıl 250-300 bin tonluk bir rekolte beklendiğini söyledi. Kürlek, "Eğer İspanya'da 1 milyon 700-1 milyon 800 bin ton ve Tunus'ta tahminlerin üzerinde 450 bin tonluk rekor bir rekolte gerçekleşirse Türkiye'de fiyatların 2026'nın ilk aylarında düşmesini bekliyoruz" dedi.