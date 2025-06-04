Yıllık enflasyon yüzde 35,41

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay yüzde 1,53 arttı. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 35,41'e inerek, 24 ay önceki seviyelerin altına ancak gelebildi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 2,48 artarken, yıllık bazda yüzde 23,13 seviyesinde gerçekleşti.





GIDADA %0,71'LİK AZALIŞ

Enflasyonda en yüksek ağırlığa sahip ana harcama gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde; gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yüzde 0,71'lik azalış dikkat çekti. Haberleşmede de aynı oranda düşüş görüldü. Giyim ve ayakkabı yüzde 6,97, konut 2,99 ve ulaştırma yüzde 2,66 yükseldi. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,18, ulaştırmada yüzde 0,40 ve konutta yüzde 0,48 oldu. 3 ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında da; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87, ulaştırmada yüzde 24,59 ve konutta yüzde 67,43 artış hesaplandı. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,25, ulaştırmada yüzde 4,07 ve konutta yüzde 9,34 olarak kayıtlara geçti.





EN ÇOK YUMURTA UCUZLADI

Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 14,29 ile posta hizmetlerinde oldu. Posta hizmetlerindeki fiyat artışını, yüzde 11,52 ile çocuk giyim ve yüzde 9,77 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler izledi. Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 9,03 ile kadın giyim, yüzde 8,92 ile şarküteri ürünleri, yüzde 8,26 ile taze meyveler ve yüzde 7,46 ile makarna çeşitleri yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 18,81 ile yumurtada gerçekleşti. Onu yüzde 18,58 ile taze sebzeler, yüzde 6,7 ile taze balık, yüzde 3,73 ile tavuk eti, yüzde 3,56 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı takip etti.





Emekli ve memur zammı netleşiyor

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin hak ettileri zam ve kira artış oranı da netleşti. 5 aylık enflasyon verilerine göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri yüzde 14 zam almaya hak kazandı. Haziran enflasyonunun da belli olmasıyla emeklilerin 6 aylık zam oranı kesinleşecek. Ev ve iş yeri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı ise haziran ayı içi yüzde 45,80 olacak.





EĞITIM VE KIRADA IYILEŞME DAHA DA BELIRGINLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıs ayı itibarıyla hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşirken, yıllık mal enflasyonu yüzde 30’un altına gerileyerek yüzde 28,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. Hizmet enflasyonundaki yavaşlama kademeli olarak gerçekleşse de son bir senedeki iyileşme 45 puana yaklaşmıştır. Önümüzdeki dönemde eğitim, kira gibi geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemlerin fiyat artış hızındaki düşüşün devam etmesiyle bu iyileşme daha da belirginleşecektir. Uyguladığımız ekonomi programı ve enflasyonu düşürme noktasındaki kararlı tutumumuz sayesinde bu yıl sonunda 20’li rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz.





MAL ENFLASYONU SON 3,5 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi. Mal enflasyonu son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 gerçekleşti. Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonu da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2’ye geriledi. Bu oran, 2022 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük seviyedir. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkânları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır.





YÜZDE 20'Lİ RAKAMLAR UFUKTA BELİRDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Kurban Bayramı öncesi, ihracat rekoru ve 19 çeyrektir devam eden ekonomik büyüme sonrası, üçüncü müjdeli haber de enflasyondaki düşüşle geldi. Enflasyon oranında bu yıl sonuna doğru yüzde 20'li rakamlar ufukta belirlenmiştir. Enflasyondaki düşüş süreci, 12 aydır kesintisiz devam etmektedir ve son bir yıldır yıllık enflasyonda 40 puanın üzerinde düşüş gerçekleşmiştir. Ayrıca, aylık enflasyon oranlarında da her ay geçen yılın aynı aylarına göre düzenli gerileme ve iyileşme süreci kaydedilmektedir. İstikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleme devam etmektedir. Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerekir.



