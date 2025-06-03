Bakan Bolat enflasyon verilerini değerlendirdi: Yüzde 20'li rakamlar ufukta belirdi

"2024 sonunda yüzde 44,4 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon, bu yılın 5'inci ayı itibarıyla yüzde 35,4'e inmiş olup, kaydedilen bu olumlu gelişme yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankamızın tahmin patikasına uyumlu şekilde yüzde 20'li oranlara gerileyeceğini göstermektedir. Tüm ekonomik aktörlerin enflasyondaki bu düşüşe göre planlamalarını yapmasıyla dezenflasyon süreci daha da kuvvetlenecek ve finansman maliyetleri ile miktarındaki iyileşmeler de dezenflasyon sürecindeki hıza uyumlu bir şekilde gerçekleşecektir."