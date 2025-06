Bakan Kurum gençlere müjdeyi verdi: Yılbaşı itibariyle sunacağımız konut projesinde kontenjan tanıyacağız

Bakan Kurum bir gencin “6 Şubat’ta sizi en çok etkileyen an neydi” sorusunu şöyle cevapladı: "Depremin ilk saatleriydi. Gaziantep'te, Nurdağı'na gittiğimizde bir enkazın altından küçük yavrusunu çıkarmış battaniyeye sarmış bir babanın feryadı beni çok etkiledi. Zor bir süreçti yani bir taraftan kar, kış, yağmur, soğuk bir taraftan 11 il yıkılmış 14 milyon vatandaşınız etkilenmiş. Her tarafa yetişeceksiniz. Duygularınızı yaşama imkanınız yok. Siz devletsiniz, devletten bekleneni bir an önce yapmak durumundasınız. O yüzden bir taraftan o işleri yapıyorduk. Bir taraftan biz de depremi yaşıyorduk. Bir taraftan da o acıları kimseye hissettirmeden kendi içimizde yaşamaya gayret gösteriyorduk. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. "