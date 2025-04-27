81 ilde uygulanacak büyük bir sosyal konut hamlesi için müjde geldi. Hem satılık sosyal konutlar hem de kiralık evler yapılacak. Hedef, özellikle evi olmayan dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını ya da uygun fiyata kirada oturabilmesini sağlamak. Bakan Kurum, “Yıl sonunda bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatılacağız. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak” dedi. Peki kiralık konut projesi nedir ne zaman başlayacak TOKİ konut başvuru tarihleri kimler başvuracak şartlar nedir? Yarısı Bizden kentsel dönüşüm kampanya desteği ne kadar?
81 ilde evi olmayan dar gelirli vatandaşlar için tarihin en büyük sosyal konut seferberliği başlatılacak. Müjde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Bakan Murat Kurum'un 81 ilde evi olmayan dar gelirli vatandaşlar için başlatacağını duyurduğu "tarihin en büyük sosyal konut seferberliği" önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu tür projeler, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmalarına yardımcı olmayı ve barınma sorununu çözmeyi amaçlıyor. Peki yeni sosyal konut kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut nerede hangi ilde yapılacak, kimler başvuracak, konutlara başvurular zaman başlayacak?
Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşın en büyük sorunu kiralar. Evini boşaltan vatandaş kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle de sosyal kiralık konulara ihtiyaç duyuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık konut projesinin de sinyalini verdi, bu alanda çalıştıklarını dile getirdi.
Yarısı Bizden kentsel dönüşüm kampanya desteği ne kadar?
İstanbul’da ‘Yarısı Bizden’ kentsel dönüşüm kampanyası kapsamında riskli evini yenileyen vatandaşa 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği olmak üzere daire başına 1.5 milyon TL destek sağlandığını hatırlatan Kurum, bu alanda da rakamların artan maliyet ve ihtiyaca göre güncelleneceğini aktardı.
İstanbul’da 600 bini çok riskli toplam 1.5 milyon riskli bağımsız birim olduğunu söyleyen Kurum, muhalefet belediyelerine kentsel dönüşüm çağrından bulundu. Kurum, “Gelin, bu siyaseti deprem üzerinden yapmayın. Gelin hep birlikte İstanbul’u kurtaralım. Hep birlikte, dönüşmesi gereken yerle alakalı oturalım, istişare edelim, projelerimizi yapalım.
Biz size, siz bize destek olun. Üç tane ben yapıyorsam bir tane de sen yap. Hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koymamız gereken bir durum. O yüzden ben buradan yine bu çağrımı yenilemek istiyorum. Yani hep birlikte bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Üçlü sacayağı gibi; belediyesi, vatandaşı, bakanlığı hep birlikte bu mücadeleyi yapalım” diye konuştu.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Bakanlık ekiplerinin sahada olduğunu belirten Bakan Kurum, “İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar; 8 bin 367 binayı inceledik.
7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullandı. Kurum, hasarlı binalara verilecek destek için de şunları söyledi: “Arkadaşlarımıza talimat verdim, binası az hasar almış vatandaşlarımızla irtibata geçilecek. Depremde binası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı, eğer isterlerse Yarısı Bizden kampanyasına dahil edeceğiz.”