Bakan Kurum: 250 bininci konutu teslim edeceğiz

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremlerin ardından yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi'nin anahtar teslimleri yarın (19 Haziran) gerçekleştiriliyor.





Kahramanmaraş'ta "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni", Azerbaycan hükümeti ve TOKİ iş birliğiyle inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenecek.





"Birlikte Güçlü Yarınlara" temalı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.





"11 İLİN TAMAMINDA YIL SONUNA KADAR 453 BİN KONUT DAHA TESLİM EDECEĞİZ"





Murat Kurum, yarın itibarıyla 250 bininci konutun teslim edileceğini belirterek, yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:





Deprem bölgesinden bir an bile ayrılmadık. Geçtiğimiz eylül ayından bu yana 150 bin yeni yuva daha ekledik ve 250 bin konut sayısına ulaştık.





Söz verdiğimiz gibi 11 ilin tamamında yıl sonuna kadar 453 bin konut daha teslim edeceğiz. 11 ilde sadece konut yapmıyor, şehircilik planlaması da gerçekleştiriyoruz. 11 ilde girilmedik sokak bırakmadık. Şehirlerimizde istihdama destek verecek adımları atıyoruz.





Yarın Kahramanmaraş’ta konut sayısını 39 bin adede çıkartmayı planlıyoruz. Yıl sonunda Kahramanmaraş'ta 75 bin konut ve iş yerini teslim etmiş olacağız. Öte yandan Kahramanmaraş’ta Kapalıçarşı, Demirciler çarşısını yeniliyoruz. Ayrıca Kahramanmaraş'ta 17 bin 500 kişilik bir spor kompleksini de şehrimize kazandıracağız.







