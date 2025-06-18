Aliyev Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gelecek

Ziyaret çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımlarıyla, 2023 Şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem sonrasında Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş’ta “Azerbaycan Mahallesi” adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışı gerçekleştirilecektir.