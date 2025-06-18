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Aliyev Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gelecek

Aliyev Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gelecek

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:0718/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İlham Aliyev - Recep Tayyip Erdoğan
İlham Aliyev - Recep Tayyip Erdoğan

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Kahramanmaraş’taki “Azerbaycan Mahallesi” açılışı için Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Azerbaycan hükümeti ve TOKİ iş birliğiyle inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde yarın, "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni" düzenlenecek.


  • "Birlikte Güçlü Yarınlara" temasıyla düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulundu.


Altun, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Aliyev’in Türkiye’ye geliş tarihini ve açılış törenine ilişkin bilgilere de yer verdi.


Fahrettin Altun duyurdu


Altun'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü ülkemizi ziyaret edecektir.

Ziyaret çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımlarıyla, 2023 Şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem sonrasında Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş’ta “Azerbaycan Mahallesi” adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışı gerçekleştirilecektir.

Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."



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