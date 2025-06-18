Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan'ın villası kaçak çıktı: İlçeyi terk etti

Kuşadası’ndaki villasında kaçak yapılar tespit edilen Ercan, yıkım kararı sonrası eklentileri kaldırdı ve evi satışa çıkararak ilçeden ayrıldı. Kamuoyunda güven inşa eden bir uzmanın, kendi ikametinde imar kuralını hiçe sayması dikkat çekti.









Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın Kuşadası’ndaki villasında izinsiz yapılar inşa ettirdiği ortaya çıktı.





Deprem profesörü Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuşadası’ndaki villasına izinsiz eklentiler yaptırdı. Komşularının ihbarı sonrası harekete geçen Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, villada yaptıkları incelemede bir dizi kaçak yapı tespit etti. Zemin katta izinsiz kapatmalar, çatı katında kaçak bir kat ve bahçede imar barışı gerekçe gösterilerek inşa edilen kaçak müştemilatlar belirlenince yıkım kararı alındı.









Yıkım kararı sonrası hızlıca harekete geçti





Yeni Asır'da yer alan habere göre, belediye olaya ilişkin dava açtı. Ancak Prof. Dr. Ercan hukuki süreci beklemeden kaçak eklentileri kendisi yıktı. Sabah saatlerinde evdeki izinsiz bölümleri yıkan Ercan, çatı katındaki kaçak yapıyı da görevlilere yıktırdı. Ardından bir emlak firmasıyla görüşerek villasını satışa çıkardı. Aynı gün içinde de Kuşadası’ndan ayrıldı.









“Depreme dayanıklı yapı şart” diyordu, kendi villası plana aykırı çıktı





Uzmanlık alanı gereği sık sık medyada yer alan, sağlam yapılaşma, planlı kentleşme ve kaçak yapılara karşı net uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ercan’ın, bizzat kendi villasında imar mevzuatına aykırı düzenlemeler yaptırması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.







