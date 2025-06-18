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Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı: Plakayı alıp olay yerinden kaçtı

Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı: Plakayı alıp olay yerinden kaçtı

16:4418/06/2025, Çarşamba
IHA
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Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan Burak G. plakayı söküp olay yerinden kaçtı.

Bodrum'da, Burak Göğercin'in kullandığı lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Burak G. kazanın hemen ardından aracın plakasını sökerek olay yerinden uzaklaştı. Ardından arabayı kaza yerinden aldırıp sanayide bir dükkanın önüne çekerek üzerine branda ile örttü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek sürücünün kimliğini tespit etti, aracın götürüldüğü yeri belirledi.


Yakalanan Burak G.'nin yapılan alkol testinde 0,80 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.





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