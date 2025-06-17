Antalya'da feci kaza: Üzerine balkon çöken 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2176 Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Suriyeli Mahmut Abid, kardeşi Halil Abid ve diğer işçi arkadaşları, izolasyon çalışması amacıyla 3 katlı apartmanın çevresinde kazı çalışmasına başladı. Binanın çevresindeki toprak kısım bir miktar kazılırken, zeminle bitişik olan balkonun alt tarafında da kazı yapıldı. Mahmut Abid, balkonun altında çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Kaçmaya çalışan Abid, beton blokun altında kaldı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Abid'in hayatını kaybettiğini belirledi.