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Antalya'da feci kaza: Üzerine balkon çöken 1 işçi hayatını kaybetti

Antalya'da feci kaza: Üzerine balkon çöken 1 işçi hayatını kaybetti

17:4817/06/2025, Salı
AA
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Antalya'da bir apartmanın etrafında izolasyon çalışması sırasında altındaki toprak zemini kazılan balkon, yabancı uyruklu işçinin üzerine çöktü. Talihsiz işçi hayatını kaybetti.
Antalya'da bir apartmanın etrafında izolasyon çalışması sırasında altındaki toprak zemini kazılan balkon, yabancı uyruklu işçinin üzerine çöktü. Talihsiz işçi hayatını kaybetti.

Antalya'da izolasyon yapmak amacıyla kazdıkları zeminle bitişik balkonun çökmesi sonucu beton blokun altında kalan Suriyeli Mahmut Abid, hayatını kaybetti.

Antalya'da izolasyon amacıyla yapılan kazı sırasında, zemine bitişik balkon çöktü. Beton blokun altında kalan Suriyeli Mahmut Abid yaşamını yitirdi.



Çöken balkonun altında kalan işçi hayatını kaybetti


Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2176 Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Suriyeli Mahmut Abid, kardeşi Halil Abid ve diğer işçi arkadaşları, izolasyon çalışması amacıyla 3 katlı apartmanın çevresinde kazı çalışmasına başladı. Binanın çevresindeki toprak kısım bir miktar kazılırken, zeminle bitişik olan balkonun alt tarafında da kazı yapıldı. Mahmut Abid, balkonun altında çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Kaçmaya çalışan Abid, beton blokun altında kaldı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Abid'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Büyük üzüntü yaşadılar


Mahmut Abid'in kardeşi ve arkadaşları haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Kardeşi, Mahmut Abid'in bulunduğu yere çöküp gözyaşı döktü. Mahmut Abid'in cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Abid'in arkadaşları da kurtarma çalışmalarına yardım etti. Mahmut Abid'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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