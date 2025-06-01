Esirleri kendi elleriyle öldürdü: İsrail Gazze'de 20 vatandaşı öldürdü

İsrail’de yayın yapan Haaretz gazetesi, Hamas ve diğer Filistinli gruplar tarafında kaçırılarak Gazze’ye götürülen ve esir takası anlaşmasıyla serbest kalan İsrailli esirlerin ifadeleri ve işgalci İsrail ordusunun saldırılarına ilişkin yapılan incelemelere dair bir rapor yayınladı. Raporda, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı vahşi saldırılarda, Filistinli direniş gruplarının elindeki 54 esir ölüm tehlikesi geçirirken bunlardan 20’si öldü. Ordu yetkililerinin kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda, “esirleri tehlikeye atmamak için maksimum çaba sarf ediyoruz” demelerine rağmen raporda, Gazze’de hedef alınan noktalarda esirlerin olup olmadığına dair yeterli verilere sahip olunmadığı aktarıldı. Raporda yer alan bilgiler, İsrail’in bombardımanlarda Filistinli sivillere yönelik asgari hassasiyeti bile göstermediği kaydedildi.

İSRAİLLİLER YOKSA VURUN!

Bu yılın başında Hamas ile varılan iki aylık ateşkesin ardından 18 Mart’ta yeniden saldırılara başlayan işgalci İsrail ordusu, nisan ayı başında ABD vatandaşı İsrailli esir Edan Alexander ve Matan Zangauker’in bulunduğu bir tünelin üstündeki binayı, sığınak delici bombalarla hedef aldı. Hamas, saldırı sonrası iki esir ile olan irtibatı kaybettiğini bildirirken daha sonra mucizevi bir şekilde kurtulduğunu söylediği Edan Alexander’ı serbest bıraktı. Bu saldırı, işgal ordusunun düzenlediği saldırılarda sağlam istihbaratlara dayanmadığını ortaya koyarken, Haaretz’e konuşan askeri yetkililer, “Bir yer vurulacaksa orada esirlerin olduğuna dair bir bilgiye sahip değilsek, saldırı gerçekleştiriliyor. Bu tür saldırılar arttıkça esirlere yönelen tehlikeler de artıyor” dedi.

TEKRARLANAN BAŞARISIZLIKLAR

Hareetz’in derlediği bilgilere göre, esirlerin ölümüyle sonuçlanan saldırı ve operasyonların büyük kısmında İsrail ordusu istihbarat zaafiyeti gösterdi. İsrail ordusunun en büyük tugaylarından Golani Tugayı’nın esirlerin tutulduğu bir yerin yakınında Filistinlilerle çatışmalara giriştiğine dikkat çekilen raporda, Elon Shamriz, Samer Talaqah ve Yoav Haim adlı üç esirin tugaya bağlı askerlerce doğrudan vurularak öldürüldüğü bilgisi verildi. Raporda, esirlerin bulundukları yerden beyaz bayrak sallayarak çıktığı ancak askerlerin bu kişilerin esir olduğunu bilmeden ateş açarak öldürdüğü bildirildi. Yine Şubat 2024’te aralarında Yagev Buchchtap ve Yoram Metzgar adlı esirlerin bulunduğu 6 İsrailli esirin öldürüldüğü saldırıda da vurulan yere ilişkin herhangi bir güvenilir istihbarat olmadığı belirtildi.

İSRAİLLİ KOMUTANLAR KAVGA ETTİ

Gazze’de İsrailli esirlerin ölümüyle sonuçlanan çok sayıda başarısız operasyon, esir ailelerinin hükümete yönelik protestolarını artırırken, ordu içinde de gerilimlere sebep oluyor. Haaretz’in raporunda yer alan bilgiye göre, 7 Nisan’da İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bir toplantı gerçekleştiren üst düzey yedek subaylar, ordunun Gazze’de esirleri tehlikeye atan ve hatta öldüren saldırılar yaptığını söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. Zamir, yedek subayları susturarak, “Siz Hava Kuvvetleri Komutanı’ndan daha mı iyi biliyorsunuz?” derken, Bar ise “Merak etmeyin esirleri korumak için her şeyi yapıyoruz” diyerek konuyu geçiştirdi. Toplantının ardından 29’u general rütbesinde 1000 İsrailli yedek subay, daha önce Zamir’e sunulan esirlere ilişkin mektubu imzalayarak, “savaşın durdurulması” talebiyle yayınladı. Bu olay, İsrail ordusu içinde Gazze’deki savaşa ilişkin en büyük çatlağın gün yüzüne çıkması şeklinde değerlendirildi.

Hamas’tan taktiksel şaşırtmaca

Haaretz’in yayınladığı raporda, Hamas ve Filistinli direnişçilerin uyguladığı bir taktik dikkat çekiyor. Rapora göre, esirlerin yerleri sık sık değiştirilirken İsrail ordusu, bir çok kez net istihbarat almasına rağmen esirleri kurtarmak için düzenlediği operasyonlarda ya başarısız oldu ya da operasyonu durdurmak zorunda kaldı. İsrail hükümetinin tahminlerine göre, Gazze'de hâlâ Filistinli direnişçiler tarafından alıkonulan 58 İsrailli esir bulunuyor. Bunlardan 20'sinin hayatta olduğu tahmin edilirken diğerlerinin öldüğü düşünülüyor.







