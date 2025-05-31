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İsrail Lübnan'a İHA'larla saldırdı: Bir can kaybı

İsrail Lübnan'a İHA'larla saldırdı: Bir can kaybı

11:3231/05/2025, Cumartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlediği hava saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Nebatiye iline bağlı Deyr ez-Zahrani beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.


Saldırının hedefinde ise 33 yaşındaki Muhammed Ali Camul isimli gencin olduğu aktarılan haberde, Camul'un olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.


Haberde, söz konusu saldırının öncesinde de İsrail ordusuna ait Apache tipi helikopterlerin bölgede uçuşlar yaptığına dikkat çekildi.


İsrail ordusu: Öldürülen kişi Hizbullah roket birimi sorumlusu


İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X hesabından yaptığı açıklamada, Deyr ez-Zahrani bölgesinde hedef aldıkları Muhammed Ali Camul'un Nebatiye kentine bağlı Şıkeyf bölgesinde Hizbullah'ın roket birimi sorumlusu olduğunu iddia etti.


Adraee, ateşkes öncesinde İsrail'e çok sayıda roketli saldırı düzenlediğini iddia ettiği Camul'un bu saldırılarla ateşkes anlaşmasını da ihlal ettiğini öne sürdü.


İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.


Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.




#güney bölgesi
#İsrail saldırıları
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