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İşgalci İsrail ordusu Nablus’ta baskınlar gerçekleştirdi

İşgalci İsrail ordusu Nablus’ta baskınlar gerçekleştirdi

10:4831/05/2025, Cumartesi
AA
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Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin batısında yer alan Ayn ve doğusundaki Asker el-Cedid mülteci kamplarına baskınlar düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu çok sayıda zırhlı araçla, söz konusu mülteci kamplarına baskın düzenlerken, askerler de rastgele ateş açtı.


'Şehit anıtları' tahrip edildi


Ses bombalarının da kullanıldığı baskında bölgedeki bazı "şehit anıtları" tahrip edildi.


Olayda yaralanma veya gözaltı kaydedilmedi.




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