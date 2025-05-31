İsrail Gazze’nin kuzeyini boşaltıyor

Gazze’de 20 aydır soykırım yapan işgalci İsrail, ateşkes aldatmacasıyla Gazze’nin kuzeyinde etnik temizlik harekatını tamamlıyor. İsrail ordusu, 19 Mayıs’ta başlattığı “Gideon Arabaları” adlı kara saldırısı sürecinde bombardımanlarını yoğunlaştırarak 180 binden fazla Filistinliyi tehcir ettiği Beyt Lahiya, Cibaliye ve Beyt Hanun'u insansızlaştırmak üzere. İşgal güçleri, bombardımanlarla yıktığı Endonezya Hastanesi'nin ardından bu kez El-Avde Hastanesi'ni de tamamen hizmet dışı bıraktı. Perşembe gecesi Beyt Lahiya’da büyük bir bombardıman daha başlatan İsrail ordusu, bölgede kalan son sivilleri de sürgün etmek için yeni bir tahliye emri yayınladı. İsrail saldırılarının ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu geçici ateşkesi onaylamasının ardından gelmesi ise ateşkes gündeminin suni olduğunu ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump ise ateşkes anlaşmasına çok yaklaşıldığını vurgulayarak, "Bunun sonucunu bugün içinde ya da belki yarın size bildireceğiz. Bir şansımız var" dedi.

5 MAHALLEDEN DAHA SÜRGÜN

Gideon Arabaları harekatı kapsamında saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze’nin kuzeyinde etnik bir temizlik uygulayan İsrail, 18 Mart’ta saldırılarını yeniden başlatmasından beri 180 bini aşkın Filistinliyi bölgeden göç etmeye mecbur etmişti. İsrail ordusu, dün de Gazze’nin kalıcı işgali için kuzeydeki Filistinlilerin batıya doğru sürgün edilmesi yönünde yeni bir tahliye emri daha yayınladı. Sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yayınlayan İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrai, Gazze'nin kuzeyinde bulunan 2 kentteki 5 mahallede yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin bir harita paylaştı. Adrai, İsrail ordusunun, El-Atatıra, Cibaliya el-Beled, Şucaiyye, Derec ve Zeytun mahallerinde saldırılarını şiddetlendireceğini ve genişleteceğini ifade etti. Adrai, açıklamasında ayrıca, Filistinlilere bu bölgeleri derhal boşaltma ve batıya doğru gitme çağrısı yaptı.

El-Avde Hastanesi'nden çıkarılan 13 hasta ve 86 sivil sağlık görevlisi Gazze şehir merkezine getirildi. Hastane'deki yıkım dikkat çekti. Terör devletinin dünkü saldırılarında en az 39 kişi hayatını kaybetti.

EL-AVDE HASTANESİ HİZMET DIŞI

Gazze’nin kuzeyini hedef alan İsrail saldırılarının Endonezya hastanesi ile birlikte doğrudan hedefi olan El-Avde hastanesinin de hizmet dışı kaldığı bildirildi. Konuya dair bir açıklama yayınlayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail tarafından tahliye emri de verilen El-Avde hastanesinin tamamen işlemez hale geldiğini söyledi. El-Avde Hastanesi'nde mahsur kalan 13'ü hasta olmak üzere 97 kişi ise İsrail'in "tahliye" talimatının ardından hastaneden çıkarılarak Gazze şehir merkezine ulaştırıldı. Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren tek hastane olan El-Avde, kuşatma boyunca sivillerin tek sağlık merkezi olarak faaliyet göstermişti. Tahliye edilen sağlık çalışanları ve hastalar, Gazze'de yakınları tarafından karşılandı.

400 BİN KİŞİ SAĞLIK HİZMETİ ALAMAYACAK

İsrail, El-Avde Hastanesine ateş açtı El-Avde Hastanesi, yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun hastanenin yakınında patlayıcı robotları infilak ettirdiği, hastanenin bina ve tesislerine yoğun ateş açtığı ve tahliye edilmesi talimatı verdiği duyurulmuştu. Konuya dair bir açıklama yapan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, bölgede faaliyet gösteren son sağlık kuruluşu olan El-Avde Hastanesinin hizmet dışı kalması sonucunda yaklaşık 400 bin Filistinlinin sağlık hizmetinden mahrum kaldığı bilgisini verdi. El-Burş, İsrail ordusunun daha önce de bölgedeki Kemal Advan ve Endonezya hastanelerini hizmet dışı bıraktığını hatırlattı.

Ateşkes değil ölümler sürsün istiyor

Öte yandan, İsrail ordusunun kuzeydeki saldırılarını artırmasının ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff’un ateşkes teklifinin İsrail tarafından kabul edildiği haberleriyle eş zamanlı gelmesi dikkat çekiyor. Witkoff, daha önce Hamas’ın da ateşkes teklifini kabul ettiğini açıklamıştı. Hamas Hareketi ise Witkoff’un İsrail’e sunduğu teklifin kendilerine sunulan teklifle aynı olmadığını ve bu haliyle teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi. Konuya dair bir açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, teklifin taleplerini karşılamadığını, ölümler ve kıtlığın devamı anlamına geldiğini belirterek, Hamas’ın teklife tam bir ulusal sorumlulukla teklife yanıtı vereceğini ilan etti.











