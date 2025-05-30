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ABD Başkanı Trump: Gazze konusunda ateşkese çok yaklaşıldı

ABD Başkanı Trump: Gazze konusunda ateşkese çok yaklaşıldı

22:1030/05/2025, Cuma
AA
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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Gazze'deki ateşkese ilişkin sorulan soruya, "Anlaşmaya çok yaklaşıldı." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Gazze'deki ateşkese ilişkin sorulan soruya, "Anlaşmaya çok yaklaşıldı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği Elon Musk'a veda töreninde Gazze'de ateşkes anlaşmasında son durumun ne olduğuna yönelik bir soruyu yanıtladı. ABD Başkanı Trump, "Gazze konusunda bir anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün içinde ya da yarın size bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yaklaşıldığını vurgulayarak,
"Bunun sonucunu bugün içinde ya da belki yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var."
dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği Elon Musk'a veda töreninde Gazze'de ateşkes ve İran'la müzakere sürecini değerlendirdi.

Trump, İsrail'in onayladığı ve Hamas'ın cevabının beklendiği belirtilen ateşkes anlaşmasında son durumun ne olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtladı.

ABD Başkanı,
"Gazze konusunda bir anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün içinde ya da yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var."
ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği Elon Musk'a veda töreninde Gazze'deki ateşkes ile ilgili konuştu.

İran'la anlaşma yakın zamanda olabilir

Öte yandan Trump, Gazze ile ilgili değerlendirmesinin hemen ardından İran'la nükleer müzakereler konusunda da bir açıklama yaptı.

Trump,
"İran'la bir anlaşma yapma şansımızın olduğunu düşünüyorum. Onlar da bombalanmak yerine anlaşma yapmayı tercih ederler. Bence bu anlaşma uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşebilir. Orta Doğu'ya bomba yağdırılmadan da bir anlaşma yapabiliriz. Bu çok iyi olurdu."
şeklinde konuştu.


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