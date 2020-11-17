Fransa ve Almanya'dan Biden'a çağrı: Türkiye'ye karşı birlikteliğimizi artıralım

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Alman mevkidaşı Heiko Maas, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni başkanı Joe Biden'ı Ankara'ya karşı 'transatlantik birliği'ni güçlendirmeye çağırdı.

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Birlikte makale yayımladılar

Euronews'in haberine göre, Fransız Le Monde, Alman Die Welt ve Amerikan Washington Post gazetesinde yayınlanan ortak makalede iki bakan, Türkiye karşısında daha büyük bir görüş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Türkiye öngürülümez bir ülke"

İki bakan, Türkiye'nin giderek daha da 'öngörülemez' bir ülke olarak görüldüğünü ifade ederek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde büyük sorunlar oluşturan davranışları karşısında ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek" dedi.