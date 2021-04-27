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Dünya Fransada düşünce özgürlüğü Dışişleri Bakanlığının açıklamasını paylaşan Türk belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
AVRUPA

Fransa'da düşünce özgürlüğü: Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını paylaşan Türk belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Fransa'nın Valence kentinde belediye meclis üyesi olarak görev yapan Yasin Yıldırım isimli Türk vatandaşı, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanlığı'nın ABD Başkanı Joe Biden'ın 'sözde soykırım' açıklamasına tepkisini paylaştığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

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Fransada düşünce özgürlüğü: Dışişleri Bakanlığının açıklamasını paylaşan Türk belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
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ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdı. Söz konusu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanlığı, Biden'a tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz. ABD'nin tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklaması, Türk halkının vicdanında da asla kabul görmeyecek, karşılıklı güven ve dostluğumuzu sarsan sarılması zor derin bir yara açacaktır" denildi.

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Dışişleri'nin açıklamasını paylaştığı için görevinden uzaklaştırıldı

Söz konusu paylaşımı kişisel Facebook hesabından paylaşan Fransa'nın Valence kentinde belediye meclis üyesi olarak görev yapan Yasin Yıldırım isimli Türk vatandaşı, görevinden uzaklaştırıldı.

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