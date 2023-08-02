Fransa'da Temmuz ayında aşırı sıcaklardan 80 kişi hayatını kaybetti

Ülke basınının Halk Sağlığı Kurumunun verilerine dayandırdığı haberlere göre, Fransa'da Auvergne-Rhone-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte, Korsika, Grand-Est ve Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgelerinde 7-13 Temmuz arasında etkili olan yaz sıcakları çok sayıda kişinin hayatına mal oldu.