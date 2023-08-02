|
Dünya

Fransa'da Temmuz ayında aşırı sıcaklardan 80 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar nedeniyle Fransa'da 7-13 Temmuz tarihlerinde, ilk belirlemelere göre 80 kişi hayatını kaybetti.

17:47 . 2/08/2023 Çarşamba
AA
Can kayıplarının artış göstermesi bekleniyor.

Can kayıplarının artış göstermesi bekleniyor.

Ülke basınının Halk Sağlığı Kurumunun verilerine dayandırdığı haberlere göre, Fransa'da Auvergne-Rhone-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte, Korsika, Grand-Est ve Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgelerinde 7-13 Temmuz arasında etkili olan yaz sıcakları çok sayıda kişinin hayatına mal oldu.


Kavurucu sıcaklar küresel ısınmanın etkisiyle daha da artarken söz konusu bölgelerde bu tarih aralığında en az 80 kişi yaşamını yitirdi.


İstatistiki çalışmaların tamamlanmasının ardından bu süreçte yaşanan aşırı sıcaklara bağlı can kaybı sayısında artış kaydedilmesi öngörülüyor.





#Fransa
#sıcaklık
#hava durumu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Honor Pad X9 Özellikleri ve Fiyatı