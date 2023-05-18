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Dünya

Fransız paçavrası

Türkiye ve İslam düşmanı Fransız dergi Charlie Hebdo seçim sonuçlarının ardından yeni bir rezilliğe imza attı. Erdoğan’ı küvet içinde resmeden dergi, banyo yaparken elektrik akımına kapılıp ölen Fransız şarkıcı Cloclo’ya atıfla, “Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak” diye yazdı. Alçaklığa Türkiye’den tepki yağdı.

04:00 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Charlie Hebdo.

Charlie Hebdo.

İslam düşmanlığıyla ve Türkiye’ye karşı yaptığı nefret içerikleriyle tanınan Fransız dergi Charlie Hebdo yeni bir skandala imza attı. Fikir hürriyeti kisvesinde etik ve ahlaki değerleri hiçe sayan dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bir küvet içinde resmetti ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François’in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulundu. Çizimin yanına “Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak” skandal ifadesine yer verildi. Charlie Hebdo, kirli provokasyon siciline bir yenisini daha ekledi. Dergiye sosyal medyada eleştiri yağarken, Türkiye’den sert tepkiler de geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Charlie Hebdo’ya tepki göstererek, “Bu kudurmuş zihniyeti kendi hastalığıyla patolojik durumuyla baş başa bırakmalıyız” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo, Türk milletine hakaret etmeye devam ediyor. Unutmayalım!” değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek” sözlerini kullandı.

BİRÇOK PROVOKASYONA İMZA ATTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter’dan Charlie Hebdo’ya tepki gösterdi. Derginin yaptığı yayınla iğrençliğini tüm dünyaya gösterdiğini söyleyen Fahrettin Altun, “Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu” diye yazdı. Fransız dergi daha önce de sayısız skandala imza atmıştı. Türkiye’deki depremlerle dalga geçen dergi yıkılan binaları resmederek “Tank göndermeye bile gerek yok” yazmıştı. Önceki çizimlerinde de Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sav) ve Müslümanlara hakaret etmişti. 2005 ve 2006 yılında hakaret içerikli görseller yayınlayan dergi, dini değerleri ve ahlaki normları hiçe saymıştı.



#Charlie Hebdo
#Fransa
#Recep Tayyip Erdoğan
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