Fransız paçavrası

İslam düşmanlığıyla ve Türkiye’ye karşı yaptığı nefret içerikleriyle tanınan Fransız dergi Charlie Hebdo yeni bir skandala imza attı. Fikir hürriyeti kisvesinde etik ve ahlaki değerleri hiçe sayan dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bir küvet içinde resmetti ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François’in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulundu. Çizimin yanına “Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak” skandal ifadesine yer verildi. Charlie Hebdo, kirli provokasyon siciline bir yenisini daha ekledi. Dergiye sosyal medyada eleştiri yağarken, Türkiye’den sert tepkiler de geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Charlie Hebdo’ya tepki göstererek, “Bu kudurmuş zihniyeti kendi hastalığıyla patolojik durumuyla baş başa bırakmalıyız” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo, Türk milletine hakaret etmeye devam ediyor. Unutmayalım!” değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek” sözlerini kullandı.