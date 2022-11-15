G20'de ikili temaslar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'la görüştü

Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde “Sağlık” başlıklı ikinci oturum başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oturum aralarında ikili temaslarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Erdoğan sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme gerçekleştirdi.

TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, İstanbul’da İstiklal Caddesindeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaretin yanı sıra savunma ve enerji sektörlerinde de iki ülke arasında iş birliğini geliştirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

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ERDOĞAN: AVRUPA BİRLİĞİ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Tahıl koridorunun yoğun çabalarının ardından yeniden işlemeye başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakatın devamı için Avrupa Birliğinin de üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

YUNANİSTAN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Yunanistan’ın dürüst, samimi ve anlamlı diyaloga teşvik edilmesi gerektiğini de belirtti.



