Gazze için TDV’ye 60 bin bağış

Toplam 60 bin hisse kesilen kurbanlar arasında en çok kesim yapılacak yer ise Mısır olacak. Çalışma ile ilgili bilgi veren TDV Hayri Hizmetler Müdür Yardımcısı Mahmut Temelli, “Türkiye’den Mısır’a 30 kişilik bir ekiple geldik. 4 bölgeye ekiplerimiz ulaştı. Yerel partnerler ile çalışıyoruz. Hayvanlarımız onlardan tedarik edip, kesimhanelere getiriyoruz” diye konuştu. Etlerin kesilmesinin ardından Gazzelilere ulaşım sürecini anlatan Temelli, “Etlerin kesildiği kesimhanelerin orada soğuk zincir sistemi olan TIR’lar gelerek parçalanan etleri soğuk hava depolarına taşıyor. Etler burada işlendikten sonra peyderpey Gazzelilere sınır kapısının açılması ile birlikte ulaştırılacak” dedi. Temelli, “Kurban etlerinin olası bozulma durumuna karşı B planı oluşturduk. Kurbanların olası bozulma durumuna karşı ise konserveye çevrilerek 2 yıl ömrünün uzatılması planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl 5 bin 200 kurbanı Filistinli ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık” şeklinde konuştu.