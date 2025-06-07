Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Gazze için TDV’ye 60 bin bağış

Gazze için TDV’ye 60 bin bağış

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:007/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mehmet Güney, Mahmut Temelli.
Mehmet Güney, Mahmut Temelli.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDF) tarafından bu yıl Gazze için Mısır ve Lübnan’da toplam 7 bin 450 kurban kesilecek.

Toplam 60 bin hisse kesilen kurbanlar arasında en çok kesim yapılacak yer ise Mısır olacak. Çalışma ile ilgili bilgi veren TDV Hayri Hizmetler Müdür Yardımcısı Mahmut Temelli, “Türkiye’den Mısır’a 30 kişilik bir ekiple geldik. 4 bölgeye ekiplerimiz ulaştı. Yerel partnerler ile çalışıyoruz. Hayvanlarımız onlardan tedarik edip, kesimhanelere getiriyoruz” diye konuştu. Etlerin kesilmesinin ardından Gazzelilere ulaşım sürecini anlatan Temelli, “Etlerin kesildiği kesimhanelerin orada soğuk zincir sistemi olan TIR’lar gelerek parçalanan etleri soğuk hava depolarına taşıyor. Etler burada işlendikten sonra peyderpey Gazzelilere sınır kapısının açılması ile birlikte ulaştırılacak” dedi. Temelli, “Kurban etlerinin olası bozulma durumuna karşı B planı oluşturduk. Kurbanların olası bozulma durumuna karşı ise konserveye çevrilerek 2 yıl ömrünün uzatılması planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl 5 bin 200 kurbanı Filistinli ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık” şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın bağışladığı 2 koç kesildi

  • Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, TDV’ye bağışladığı 2 kurbanlık koç, Konya'da bir et entegre tesisinde dualar eşliğinde kesildi. Konuya dair açıklama yapan TDV’nin Satın Alma Uzman Yardımcısı Mustafa Eşer, ''Vatandaşlarımızın vekaletini verdiği kurbanları 6 ildeki kesim noktalarında kesiyoruz. Vekaletler arasında Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da iki kurbanı var. Onlar da burada kesiliyor” dedi.


#Gazze
#Kurban Bayramı
#TDV
#Diyanet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbn-i Sina cevabı güç olan soruyu yıllar önce cevaplamış: "Hiç rüya görmüyorum" diyenler okusun