Gazze bayrama gözyaşı ve kanla girdi

İsrail, çocuk ya da kadın demeden Gazze'de soykırıma devam ediyor.
Terör devleti İsrail, Gazze'de Arife Günü 4'ü gazeteci, 38 Filistinliyi katletti. 4 gazeteci, El-Ehli Baptist Hastanesi avlusunda soykırımcı ordunun hedefi oldu. Deyr el-Belah, Nusayrat, Han Yunus ve Cibaliye'deki saldırılarda da çoğu kadın, çocuk ve bebek 34 kişi şehit düştü.
İşgalci İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik vahşi saldırıları, Kurban Bayramı arifesinde de devam etti. Dün sabah saatlerinden itibaren düzenlenen saldırılarda, dördü gazeteci 40 Filistinli yaşamını yitirdi. İşgal güçlerinin Gazze şehir merkezindeki El-Ahli Muammedani (Baptist) Hastanesi avlusunda bulunan gazetecilerin kaldığı çadırlara düzenlediği bombardımanda 4 gazeteci daha yaşamını yitirdi.
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