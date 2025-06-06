Gazze bayrama gözyaşı ve kanla girdi

İşgalci İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik vahşi saldırıları, Kurban Bayramı arifesinde de devam etti. Dün sabah saatlerinden itibaren düzenlenen saldırılarda, dördü gazeteci 40 Filistinli yaşamını yitirdi. İşgal güçlerinin Gazze şehir merkezindeki El-Ahli Muammedani (Baptist) Hastanesi avlusunda bulunan gazetecilerin kaldığı çadırlara düzenlediği bombardımanda 4 gazeteci daha yaşamını yitirdi.