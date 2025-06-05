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Gazze'de can kaybı 55 bine dayandı

Gazze'de can kaybı 55 bine dayandı

15:015/06/2025, Perşembe
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Gazze'de soykırım sürüyor.
Gazze'de soykırım sürüyor.

Gazze Şeridi'nde soykırımcı İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 54 bin 677’ye ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, sadece son 24 saat içinde bölgedeki hastanelere 189 yaralı sevk edildi. Saldırıların yoğunluğu ve hedef gözetmeksizin süren bombardıman, sivillerin üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor.

Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde katliam yapmaya devam ediyor. Bölgede yaşayan halk, kıtlık ve zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ederken, İsrail ise saldırılarına son vermiyor.


Son 24 saatte 189 kişi daha yaralandı


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.


Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 70 ölü ve 189 yaralının getirildiği kaydedildi.



İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 402 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 13 bin 489 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Can kaybı sayısı 54 bin 677'ye çıktı


İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 677'ye, yaralıların sayısının da 125 bin 530'a yükseldiği bildirildi.


Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.




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