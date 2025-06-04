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Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesini İHA'larla hedef aldı

Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesini İHA'larla hedef aldı

15:464/06/2025, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesini bomba yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, hastalar, sağlık personeli ve binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Aksa Şehitleri Hastanesinin çatısına 3 İHA ile saldırı düzenledi.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma kaydedilmedi.


Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 240 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 860 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 510 kişi öldü, 124 bin 901 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.




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