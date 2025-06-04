İşgalci İsrail hapishanelerinde 10 bin 400 Filistinli tutuklu bulunuyor

Filistin Esir İşleri Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Damir (Vicdan) Esirleri Koruma Kurumundan yapılan ortak açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu ve esirlerin sayısının haziran ayı itibarıyla 10 bin 400'ü aştığı belirtildi.