İsrail'in 13 yaşındayken tutukladığı Ahmed Manasra serbest bırakıldı: İşte çocuk tutsağın son hali

İsrail'in henüz 14 yaşındayken tutukladığı Ahmed Manasra, serbest bırakıldı.

Manasra Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesi'ndeki Yahudi yerleşim yerlerinden Piskat Ziev'de, bir İsrail vatandaşına bıçaklı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 2015'te İsrail polisi tarafından vurulmuş Çevredeki Yahudilerin küfürleri eşliğinde yerde kanlar içinde yerde kalmıştı. 13 yaşındayken işgalci İsrail askerleri tarafından işkence edilerek gözaltına alınan Ahmed, ağır işkenceler sebebiyle hafızasını ve bilincini kaybetmişti.

Mahkeme tahliye talebini defalarca reddetmişti

Filistinli gençleri asılsız iddialar ve ‘terör’ adı altında mahkum eden işgalci İsrail mahkemeleri, 19 yaşındaki Ahmet Manasra’nın şartlı tahliyesine gerek olmadığını iddia ederek tahliye talebini reddetmişti.

"Ailemi ve evdeki kuşlarımı özlüyorum"

Ahmet’in duruşma anında kayıt altına alınan görüntülerine dair açıklama yapan Filistinli gazeteciler, Ahmet’in “10 aydır hücre hapsinde olduğunu” aktardı. Ahmet Manasra’ya neler hissettiğini soranlara Manasra: “Ailemi ve evdeki kuşları özlüyorum" diye cevap verdi.

Ahmed Manasra'nın ailesi

Yıllarca tek başına hücrede tutuldu

İsrail hapishane yetkilileri, 19 yaşındaki Filistinli tutuklu Ahmed Manasra aleyhindeki davayı "terör yasası" kapsamında sınıflandırarak, şartlı tahliye çağrılarına engel olmaya devam ediyor. Üstelik Ahmet Manasra’yı hiçbir gerekçe sunmadan tecrit altında tek başına bir odada tutuyordu. Manasra'nın yasal temsilcileri Filistinli avukat Halid Zeberka İsrailli yetkililerin verdiği kararının yasal ve anayasal olarak "yanlış" olduğunu ifade ederek duruma itiraz ettiklerini belirtmişti.

İşte Manasra'nın son hali

Çocukluğunu zindanlarda geçiren Manasra'nın son hali İsrail'in cezaevinde uyguladığı işkenceyi gözler önüne serdi.











