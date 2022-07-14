Dünya BMden İsrailin çocuk yaşta tutukladığı Ahmed Manasranın serbest kalması talebi
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BM'den İsrail'in çocuk yaşta tutukladığı Ahmed Manasra'nın serbest kalması talebi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail polisinin 14 yaşındayken tutukladığı ve hala cezaevinde bulunan 20 yaşındaki Filistinli Ahmed Manasra'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
BMden İsrailin çocuk yaşta tutukladığı Ahmed Manasranın serbest kalması talebi
Ahmed Manasra

BM insan hakları uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, cezaevinde ruh sağlığı kötüye giden Manasra'nın durumu değerlendirildi.

Açıklamada, yaklaşık 6 yıldır süren tutukluluğunun Manasra'yı çocukluk, aile ortamı ve diğer bütün haklarından mahrum bıraktığı kaydedilerek, "Bu durum her açıdan rahatsızlık verici olmakla beraber, kötüye giden ruh sağlığına rağmen tutukluluğunun devam etmesi, uluslararası camianın bir parçası olarak hepimizin üzerinde bir lekedir." ifadesi kullanıldı.

  • Manasra'nın gözaltına alındığı sırada uğradığı şiddet ve kötü muamelenin vicdanları rahatsız ettiği vurgulandı ve "Ahmed'e diyoruz ki seni koruyamadığımız için üzgünüz." açıklaması yapıldı.

"BİR AN ÖNCE SERBEST BIRAKIN"

İsrail'in Terörle Mücadele Yasası'ndaki terör suçlamalarının tam tanımlanamadığı ve muğlak olduğu belirtilerek, "İsrail'e, Ahmed'i bir an önce serbest bırakma, ailesine dönmesi ve psikolojik destek almasını sağlama çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ahmed Manasra, Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesi'ndeki Yahudi yerleşim yerlerinden Piskat Ziev'de, bir İsrail vatandaşına bıçaklı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 2015'te gözaltına alınmış, sonrasında tutuklanmıştı.

Yaralı halde tutuklanan Ahmed, sorgulama sırasında da şiddet ve kötü muameleye uğraması sonucu hafızasını kaybetmişti.
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