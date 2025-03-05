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İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk en az 9500 Filistinli esir

İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk en az 9500 Filistinli esir

16:125/03/2025, Çarşamba
AA
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İsrail hapishanelerinde çok sayıda Filistinli hala esir
İsrail hapishanelerinde çok sayıda Filistinli hala esir

Terör devleti İsrail hapishanelerinde halen 350'si çocuk, 9 bin 500'den fazla Filistinli tutulduğu bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Kulübünden yapılan ortak açıklamada, mart ayı itibarıyla İsrail hapishanelerinde 9 bin 500'den fazla Filistinlinin tutulduğu belirtildi.


Buna göre, tutuklular arasında 350'si çocuk, 21'i kadın ve 3 bin 405 idari tutuklu (herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin gözaltında tutulanlar) bulunuyor.

Açıklamada,
"Tutuklular arasında 1555 kişi Gazze Şeridi'nden ancak bu rakam, İsrail ordusuna bağlı askeri kamplarda tutulan Gazzeli esirleri kapsamıyor."
denildi.

  • İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarından önce hapishanelerde bulunan Filistinli tutuklu sayısının 5 bin 250 olduğu aktarılan açıklamada, bunlar arasında 40 kadın, 170 çocuk ve 1320 idari tutuklu bulunduğu kaydedildi.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasındaki esir takasları kapsamında İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir de teslim edilmişti.




#Filistin
#israil
#hapishane

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