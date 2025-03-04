Hamas'ı öteleyen Mahmud Abbas'tan Gazze planı: İhraç edilen Fetih üyelerine af kararı çıkardı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır-Filistin-Arap planı çerçevesinde Gazze'nin yeniden inşasını desteklediklerini açıkladı. Filistin Devleti'nin Gazze'deki görevi üstlenmesini öngören planları olduğunu ifade eden Abbas, "Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin devleti için başkan yardımcılığı makamının oluşturulmasına karar verdik, aynı zamanda Fetih hareketinden ihraç edilen herkes için genel af kararı aldık." dedi. Abbas daha önce yaptığı açıklamalarda da Hamas'ın Gazze'yi yönetemeyeceğini ifade etmişti.
Abbas'tan Sisi'nin Gazze planına destek
ABD Başkanı'na çağrı
Filistin davasını tehdit eden ciddi tehlikelerle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Abbas, özellikle Filistin halkının zorla yerinden edilmesi çağrılarına karşı uyarıda bulundu.
Filistin Devlet Başkanı, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik girişimleri desteklemesi için ABD Başkanı'na çağrıda bulundu ve sürecin "zorunlu göç olmadan" gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.
Abbas,"Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin devleti için başkan yardımcılığı makamının oluşturulmasına karar verdik, aynı zamanda Fetih hareketinden ihraç edilen herkes için genel af kararı aldık" bilgisini de paylaştı.
Sisi'nin Gazze planı
Sisi, Mısır'ın Filistin yönetimi ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde kapsamlı bir yeniden inşa planı oluşturduğunu belirterek, Arap Zirvesi'nden bu planı kabul etmelerini istemişti.