Hamas'ı öteleyen Mahmud Abbas'tan Gazze planı: İhraç edilen Fetih üyelerine af kararı çıkardı

Planımız, Filistin Devleti'nin Gazze'deki görevi üstlenmesi ve Filistin yönetimine bağlı kurumların kadrolarının kurulmasının ardından Mısır ve Ürdün'de eğitilerek sorumluluklarını üstlenmesini öngörüyor.

Planımız, Filistin Devleti'nin Gazze'deki görevi üstlenmesi ve Filistin yönetimine bağlı kurumların kadrolarının kurulmasının ardından Mısır ve Ürdün'de eğitilerek sorumluluklarını üstlenmesini öngörüyor.

in kendi topraklarında kalmasını “garanti altına alacak” bu girişime övgüde bulundu.

in kendi topraklarında kalmasını “garanti altına alacak” bu girişime övgüde bulundu.

Filistin davasını tehdit eden ciddi tehlikelerle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Abbas, özellikle Filistin halkının zorla yerinden edilmesi çağrılarına karşı uyarıda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik girişimleri desteklemesi için ABD Başkanı'na çağrıda bulundu ve sürecin "zorunlu göç olmadan" gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Abbas,"Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin devleti için başkan yardımcılığı makamının oluşturulmasına karar verdik, aynı zamanda Fetih hareketinden ihraç edilen herkes için genel af kararı aldık" bilgisini de paylaştı.