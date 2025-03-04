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Hamas'ı öteleyen Mahmud Abbas'tan Gazze planı: İhraç edilen Fetih üyelerine af kararı çıkardı

Hamas'ı öteleyen Mahmud Abbas'tan Gazze planı: İhraç edilen Fetih üyelerine af kararı çıkardı

20:004/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
AA
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Mamhud Abbas, Mırısr Cumhurbaşkanı Sisi'nin Gazze'yi yeniden imar planına destek verdiğini söyledi.
Mamhud Abbas, Mırısr Cumhurbaşkanı Sisi'nin Gazze'yi yeniden imar planına destek verdiğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır-Filistin-Arap planı çerçevesinde Gazze'nin yeniden inşasını desteklediklerini açıkladı. Filistin Devleti'nin Gazze'deki görevi üstlenmesini öngören planları olduğunu ifade eden Abbas, "Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin devleti için başkan yardımcılığı makamının oluşturulmasına karar verdik, aynı zamanda Fetih hareketinden ihraç edilen herkes için genel af kararı aldık." dedi. Abbas daha önce yaptığı açıklamalarda da Hamas'ın Gazze'yi yönetemeyeceğini ifade etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
, "
Planımız, Filistin Devleti'nin Gazze'deki görevi üstlenmesi ve Filistin yönetimine bağlı kurumların kadrolarının kurulmasının ardından Mısır ve Ürdün'de eğitilerek sorumluluklarını üstlenmesini öngörüyor.
" dedi.

Abbas'tan Sisi'nin Gazze planına destek

Abbas, başkent
Kahire
'de düzenlenen "
Filistin
" konulu olağanüstü
Arap Birliği Zirvesi
'nde konuştu.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi
tarafından açıklanan
Gazze'nin yeniden inşa planı
nı desteklediğini belirten Abbas,
Filistinliler
in kendi topraklarında kalmasını “garanti altına alacak” bu girişime övgüde bulundu.
Abbas, “
Filistinlilerin kendi topraklarında kalmasını sağlayacak şekilde, Mısır-Filistin-Arap planı çerçevesinde Gazze'nin yeniden inşasını destekliyoruz.
” diye konuştu.

ABD Başkanı'na çağrı

Filistin davasını tehdit eden ciddi tehlikelerle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Abbas, özellikle Filistin halkının zorla yerinden edilmesi çağrılarına karşı uyarıda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik girişimleri desteklemesi için ABD Başkanı'na çağrıda bulundu ve sürecin "zorunlu göç olmadan" gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Abbas,"Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin devleti için başkan yardımcılığı makamının oluşturulmasına karar verdik, aynı zamanda Fetih hareketinden ihraç edilen herkes için genel af kararı aldık" bilgisini de paylaştı.

Sisi'nin Gazze planı

Zirvede konuşan
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi
, Gazze'nin Filistinlilerin yerinden edilmeden yeniden inşa edilmesini amaçlayan bir plan hazırladıklarını açıklamış ve uluslararası ve bölgesel destek çağrısında bulunmuştu.

Sisi, Mısır'ın Filistin yönetimi ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde kapsamlı bir yeniden inşa planı oluşturduğunu belirterek, Arap Zirvesi'nden bu planı kabul etmelerini istemişti.



#Gazze
#Filistin Devlet Başkanı
#Mahmud Abbas

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