Filistinlileri tutuklayan Abbas yönetimine Hamas'tan tepki: Tüm kırmızı çizgiler aşıldı

Hamas, Filistinlilere yönelik her saldırıya karşı safların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Filistin yönetiminin Batı Şeria'da bazı "direnişçileri" tutuklamasına Hamas, sert bir dille tepki gösterdi. Açıklamada, tutuklamaların İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırılarla aynı zamana denk gelmesine dikkati çekilerek "Filistin yönetiminin direnişçilere yönelik tavrının saldırgan ve tehlikeli olduğu" ifade edildi. Ayrıca Cebbarin'in tutuklanmasının ve saldırıya uğramasının tüm kırmızı çizgilerin aşılması ve Filistin'in ulusal dokusuna karşı tehdit anlamına geldiği de kaydedildi.
Hamas
,
Filistin
yönetiminin başta
Mahmud Cebbarin
olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da bazı "direnişçileri" tutuklamasına tepki gösterdi.
Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, tutuklamaların İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırılarla aynı zamana denk gelmesine dikkati çekilerek "
Filistin yönetiminin direnişçilere yönelik tavrının saldırgan ve tehlikeli olduğu
" ifade edildi.
"Tüm kırmızı çizgiler aşıldı"
"Tüm kırmızı çizgiler aşıldı"
Açıklamada, Cebbarin'in tutuklanmasının ve saldırıya uğramasının tüm kırmızı çizgilerin aşılması ve
Filistin
'in ulusal dokusuna karşı tehdit anlamına geldiği kaydedildi.
"Safların birleştirilmesi gerekiyor"
"Safların birleştirilmesi gerekiyor"
Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin daha önce de işgal altındaki Batı Şeria'da kadınlara ve gazetecilere karşı ihlallerde bulunduğu belirtilen açıklamada, Ramallah'ın tutumuna tepki gösterilerek "
Halkımıza yönelik şiddetli Siyonist saldırıya her yerde karşı koymak için safların birleştirilmesi gerektiğini vurguluyoruz.
" çağrısında bulunuldu.
İsrail tarafından Ekim 1988'de gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede bir İsrail askerinin öldürülmesine iştirak etme suçlamasıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Cebbarin, Ekim 2018'de özgürlüğüne kavuşmuştu.
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