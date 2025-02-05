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Trump'ın açıklamasıyla Mahmud Abbas hükümeti hareketlendi: Acil koduyla peş peşe ziyaretler yapılıyor

Trump'ın açıklamasıyla Mahmud Abbas hükümeti hareketlendi: Acil koduyla peş peşe ziyaretler yapılıyor

Semih Kara
Semih Kara
13:125/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Abbas'ın, ziyareti acil koduyla yapacağı bildirildi.
Abbas'ın, ziyareti acil koduyla yapacağı bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın acil koduyla Ürdün'e gittiği, Başbakan Muhammed Mustafa'nın da Kahire'ye hareket ettiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli el-Arabiya, Mahmud Abbas'ın Ürdün Devlet Başkanı Kral II. Abdullah ile görüşmek üzere acil koduyla Amman'a hareket ettiğini duyurdu. Kral II. Abdullah'ın da önümüzdeki hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitmesi bekleniyor.

Ürdün Kralı II. Abdullah ve ABD Başkanı Donald Trump.

Abbas hükümetinin Başbakanı Mustafa'nın da Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmek amacıyla Kahire'ye gittiği öğrenildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakanı Muhammed Mustafa.

Geçtiğimiz günlerde Trump, Gazzelilerin Mısır ve Ürdün'e gönderilmesi gerektiğini söylemiş, Kahire ve Amman yönetimi buna karşı olduklarını belirtmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump.

Mahmud Abbas yönetiminin, Trump'ın Gazze hakkındaki skandal açıklamaları sonrası iki ülkeye de 'acil' koduyla gitmesi dikkati çekti.

#Filistin
#Gazze
#Donald Trump
#Ürdün
#Mısır
#Mahmud Abbas

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