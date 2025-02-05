Trump'ın açıklamasıyla Mahmud Abbas hükümeti hareketlendi: Acil koduyla peş peşe ziyaretler yapılıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın acil koduyla Ürdün'e gittiği, Başbakan Muhammed Mustafa'nın da Kahire'ye hareket ettiği bildirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli el-Arabiya, Mahmud Abbas'ın Ürdün Devlet Başkanı Kral II. Abdullah ile görüşmek üzere acil koduyla Amman'a hareket ettiğini duyurdu. Kral II. Abdullah'ın da önümüzdeki hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitmesi bekleniyor.
Abbas hükümetinin Başbakanı Mustafa'nın da Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmek amacıyla Kahire'ye gittiği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Trump, Gazzelilerin Mısır ve Ürdün'e gönderilmesi gerektiğini söylemiş, Kahire ve Amman yönetimi buna karşı olduklarını belirtmişti.
Mahmud Abbas yönetiminin, Trump'ın Gazze hakkındaki skandal açıklamaları sonrası iki ülkeye de 'acil' koduyla gitmesi dikkati çekti.