Trump'ın açıklamasıyla Mahmud Abbas hükümeti hareketlendi: Acil koduyla peş peşe ziyaretler yapılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli el-Arabiya, Mahmud Abbas'ın Ürdün Devlet Başkanı Kral II. Abdullah ile görüşmek üzere acil koduyla Amman'a hareket ettiğini duyurdu. Kral II. Abdullah'ın da önümüzdeki hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitmesi bekleniyor.