Gazze için Ramazan'da el eleyiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarıyla başlattıkları "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyasıyla ramazan ayında da Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarını bildirdi. Yerlikaya, "Mübarek ramazan ayına sayılı günler kala, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber, yeni bir yardım kampanyası başlatıyoruz ve diyoruz ki: Gazze İçin El Ele" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yardımların büyük bir seferberlikle sürdüğünü anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti: "AFAD koordinasyonunda Filistin halkına insani yardım malzemelerini ulaştırabilmek için Milli Savunma Bakanlığımız ile işbirliği içinde bir hava köprüsü oluşturduk ve 14 uçak seferi gerçekleştirdik. Türk Kızılay ve STK'larımızın dahil olduğu seferlerle birlikte 15 İyilik Gemisi'ni Gazze'ye uğurladık. 96 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdık. 8 sahra hastanesi kurduk. 53 ambulans, 2 UMKE aracı gönderdik. 25 bini aşkın çadırı Gazze'ye ulaştırdık. İlk etapta 400'ü aşkın konteyner de İyilik Gemimize yüklendi. En kısa sürede konteynerlerin de Gazze'de kurulumuna başlayacağız. AFAD koordinasyonunda, STK'larımızla birlikte başlattığımız 'Gazze İçin El Ele' yardım kampanyasıyla inşallah, canlara nefes, yüreklere umut olacağız." Yardım kampanyasına, 'Gazze', 'Filistin' veya 'Zekat' yazıp 1866'ya SMS göndererek destek verilebiliyor.