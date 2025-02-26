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Gazze'ye insani yardım seferberliği: Türkiye 'Gazze İçin El Ele'

Gazze'ye insani yardım seferberliği: Türkiye 'Gazze İçin El Ele'

Oğuzhan Ürüşan
12:5126/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yardımda bulunmak isteyenler, AFAD ve resmi STK’lar aracılığıyla Filistin'e destek sağlayabilecek.
Yardımda bulunmak isteyenler, AFAD ve resmi STK’lar aracılığıyla Filistin'e destek sağlayabilecek.

Gazze’de yaşanan insani krize karşı Türkiye’den güçlü bir dayanışma hamlesi geldi. "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyası, AFAD ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle başlatıldı. Kampanya kapsamında, savaş mağduru Filistin halkına gıda, sağlık, barınma ve insani yardımların ulaştırılması hedefleniyor. Türkiye, her zaman olduğu gibi bu süreçte de Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

AFAD ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyası başlatıldı.

TÜRKİYE, HER DAİM FİLİSTİN'İN YANINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kampanyanın startının verilmesi adına yaptığı açıklamada, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, Türkiye’nin bu süreçte Filistin halkını yalnız bırakmayacağını belirtti.
"Dünya sussa, Türkiye susmaz"
ifadelerini kullanan Yerlikaya, yardım kampanyası kapsamında Gazze’nin yeniden inşası, gıda ve sağlık yardımlarının ulaştırılması için büyük bir seferberlik başlatıldığını söyledi.

İNSANI YARDIM VE LOJİSTİK DESTEK

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 15 iyilik gemisi ile 96 bin ton insani yardım malzemesi Gazze’ye ulaştırıldı. Ayrıca, 8 sahra hastanesi, 53 ambulans ve 2 UMKE aracı bölgeye sevk edildi. Filistin halkının barınma ihtiyacını karşılamak için 25 bin çadır ve 400 konteyner gönderildi.


Bakan Yerlikaya, bu kampanyanın Ramazan ayına sayılı günler kala başlatıldığını belirterek,
"Bu mübarek ayda, Filistinli kardeşlerimizin acısını paylaşarak, onlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz
" dedi.

MAZLUM FİLİSTİN'E GÜÇLÜ DESTEK

Türkiye’nin Filistin’e yönelik yardımlarının süreceğini belirten Yerlikaya,
"Filistin’in acısı bizim acımızdır, bu dava insanlığın onur mücadelesidir" ifadelerini kullandı. Toplumun her kesiminden yardım çağrılarına destek beklediklerini belirten Bakan, "Hayırsever milletimizin katkılarıyla Gazze'ye umut olmaya devam edeceğiz"
dedi.

AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülecek kampanya kapsamında toplanan bağışlar, Gazze halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak. İçışleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, yardımda bulunmak isteyenler, AFAD ve resmi STK’lar aracılığıyla Filistin'e destek sağlayabilecek.

#Gazze
#AFAD
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