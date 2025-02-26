Gazze'ye insani yardım seferberliği: Türkiye 'Gazze İçin El Ele'

ifadelerini kullanan Yerlikaya, yardım kampanyası kapsamında Gazze’nin yeniden inşası, gıda ve sağlık yardımlarının ulaştırılması için büyük bir seferberlik başlatıldığını söyledi.

ifadelerini kullanan Yerlikaya, yardım kampanyası kapsamında Gazze’nin yeniden inşası, gıda ve sağlık yardımlarının ulaştırılması için büyük bir seferberlik başlatıldığını söyledi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 15 iyilik gemisi ile 96 bin ton insani yardım malzemesi Gazze’ye ulaştırıldı. Ayrıca, 8 sahra hastanesi, 53 ambulans ve 2 UMKE aracı bölgeye sevk edildi. Filistin halkının barınma ihtiyacını karşılamak için 25 bin çadır ve 400 konteyner gönderildi.