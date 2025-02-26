Gazze'ye insani yardım seferberliği: Türkiye 'Gazze İçin El Ele'

Gazze’de yaşanan insani krize karşı Türkiye’den güçlü bir dayanışma hamlesi geldi. "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyası, AFAD ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle başlatıldı. Kampanya kapsamında, savaş mağduru Filistin halkına gıda, sağlık, barınma ve insani yardımların ulaştırılması hedefleniyor. Türkiye, her zaman olduğu gibi bu süreçte de Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.
AFAD ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyası başlatıldı.
TÜRKİYE, HER DAİM FİLİSTİN'İN YANINDA
İNSANI YARDIM VE LOJİSTİK DESTEK
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 15 iyilik gemisi ile 96 bin ton insani yardım malzemesi Gazze’ye ulaştırıldı. Ayrıca, 8 sahra hastanesi, 53 ambulans ve 2 UMKE aracı bölgeye sevk edildi. Filistin halkının barınma ihtiyacını karşılamak için 25 bin çadır ve 400 konteyner gönderildi.
MAZLUM FİLİSTİN'E GÜÇLÜ DESTEK
AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülecek kampanya kapsamında toplanan bağışlar, Gazze halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak. İçışleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, yardımda bulunmak isteyenler, AFAD ve resmi STK’lar aracılığıyla Filistin'e destek sağlayabilecek.