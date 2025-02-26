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Gazze’de bebekler donarak ölüyor

Gazze’de bebekler donarak ölüyor

04:0026/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gazze’de ateşkese rağmen İsrail’in yardım girişlerini kısıtladığı için 6 çocuk soğuk nedeniyle hayatını kaybetti. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın verdiği bilgiye göre Gazze’de çok sayıda çocuğun durumu da kritik.

Ateşkese rağmen İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde 6 çocuk şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti. İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarının ardından varılan ateşkese rağmen yardımların girişini kısıtlaması nedeniyle barınma ve ısınma sıkıntısı yaşanan Gazze'de etkili olan soğuk havalar bölge halkının acılarını artırıyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze'de 6 çocuk şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.Kaynaklar, soğuk havanın etkili olduğu Gazze'de çok sayıda çocuğun durumunun "kritik" olduğunu söyledi. Gazze'de soğuktan ölen çocukların sayısı 13'e yükseldi.



#Gazze
#Filistin
#Soykırım

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