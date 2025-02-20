G20’de gündem Gazze ve Suriye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı’na katılacak.
Bakan Fidan, toplantıda G20’nin önemine dikkat çekerek “Küresel Jeopolitik Durum” ve “2025’teki G20 Hedefleri” başlıklı oturumlarında Türkiye’nin tutumunu dile getirecek. Fidan’ın konuşmalarında, Gazze’deki insani kriz, Suriye ve Lübnan’daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı gibi uluslararası meselelerde Türkiye’nin duruşunu vurgulaması bekleniyor.
G20’NİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKECEK
Küresel sistemin karşılaştığı sınamalar karşısında G20’nin önemine dikkat çekecek olan Bakan Fidan, G20 marjında gerçekleştirilecek MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na da iştirak edecek ve burada da bir konuşma yapacak. Türkiye, G20 platformunu küresel ekonomik iş birliği açısından önemli bir zemin olarak görürken, aynı zamanda küresel siyasi meselelerin de bu çerçevede ele alınmasını savunuyor. 2015’te G20 Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Türkiye, o dönemde mülteci krizi ve terörle mücadeleyi G20 gündemine taşıyan ilk ülke olmuştu.