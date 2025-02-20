G20’de gündem Gazze ve Suriye

Küresel sistemin karşılaştığı sınamalar karşısında G20’nin önemine dikkat çekecek olan Bakan Fidan, G20 marjında gerçekleştirilecek MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na da iştirak edecek ve burada da bir konuşma yapacak. Türkiye, G20 platformunu küresel ekonomik iş birliği açısından önemli bir zemin olarak görürken, aynı zamanda küresel siyasi meselelerin de bu çerçevede ele alınmasını savunuyor. 2015’te G20 Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Türkiye, o dönemde mülteci krizi ve terörle mücadeleyi G20 gündemine taşıyan ilk ülke olmuştu.