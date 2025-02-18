Herkes için PKK’dan kurtulma vakti

Hakan Fidan, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki konumunu da değerlendirdi: “Konuya hükümet olarak farkındalık çok yüksek. Çin ve ABD'nin bulunduğu konumu yakalamak zor ancak bu sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa başta olmak üzere diğer bazı ülkeler de aynı sorunla karşı karşıya. Belki alternatif olarak yapay zeka üzerinde çalışmak üzere ortak bölgesel ya da uluslararası bir paktın parçası olabiliriz.”