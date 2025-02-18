Herkes için PKK’dan kurtulma vakti

Suriye’de öncelikli konunun “bölgedeki PKK işgalini durdurmak” olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı Fidan, hem Suriye ve Türkiye'nin hem de Irak ve Kürtlerin çıkarları için PKK'dan kurtulmak gerektiğini vurguladı: PKK sadece Türkiye'yi değil İran, Irak ve Suriye'yi de hedef alıyor. Bu virüsten hep birlikte kurtulmanın zamanı geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana mevcut uluslararası sistemin gerçek savlarını yeni “Amerikan bakış açısıyla” sorguladığını belirten Fidan, tüm dünyaya “şok dalgaları” gönderdiği kanısında olduğunu kaydetti. Avrupalı aktörlerin “yeni gerçekleri” konusunda oldukça endişeli olduğunu aktaran Fidan, Avrupalıların kendilerine “Yeni bir güvenlik yapısı nasıl oluşturulabilir? Yeni bir ekonomik yapı ile nasıl ilerlenebilir? Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığı nasıl azaltılabilir? Modern dünyada, mevcut zorluklar karşısında nasıl yol alınabilir?” sorularını sorduğu bilgisini verdi.
ABD arabuluculuğu yeter mi?
Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes istediğini hatırlatan Fidan, olası barış planının zor ancak denemeye değer olduğunun altını çizdi. “Kısa vadeli acil ateşkes ihtiyacı uzun vadeli stratejik kaygılarla birleştirilmeli” diyen Fidan, ABD arabuluculuğunun tarafları orta yolda buluşturmaya yetip yetmeyeceğinin sorgulandığını söyledi.
SADECE TÜRKİYE HEDEF DEĞİL
Suriye'deki duruma ilişkin Fidan, yeni yönetim zorlu sorunlar üzerinde çalışırken terör örgütü PKK/YPG işgalini durdurmanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Fidan, “Hem Suriye ve Türkiye'nin hem de Irak ve Kürtlerin çıkarları için PKK'dan kurtulmamız gerek. Çünkü PKK sadece Türkiye'yi değil İran, Irak ve Suriye'yi de hedef alıyor. Bu virüsten hep birlikte kurtulmanın zamanı geldi” dedi.
REHİNELERİ ALIP SAVAŞI BAŞLATACAK
Filistin meselesine de değinen Fidan, bölgedeki gelişmelerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesi sürdürmeye niyetli olmadığını gösterdiğini kaydetti. Fidan, “Tüm rehineleri alır almaz, niyeti maalesef savaşı yeniden başlatmak. Çünkü Amerikalılar dışında onu durduracak ne bir baskı ne de başka bir güç var” diye konuştu.
Yapay zekada ortak pakt olabilir
- Hakan Fidan, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki konumunu da değerlendirdi: “Konuya hükümet olarak farkındalık çok yüksek. Çin ve ABD'nin bulunduğu konumu yakalamak zor ancak bu sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa başta olmak üzere diğer bazı ülkeler de aynı sorunla karşı karşıya. Belki alternatif olarak yapay zeka üzerinde çalışmak üzere ortak bölgesel ya da uluslararası bir paktın parçası olabiliriz.”